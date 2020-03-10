Обвал цен на нефть: готова ли Украина к новому кризису

Обвал нефти, цена которой опустилась до 30 долларов за баррель, ознаменовал новую волну мирового финансового кризиса. При этом кризис вызван долговыми проблемами разных стран, системным кризисом капитализма и эпидемией коронавируса.

По словам эксперта Ильи Куса, цены на нефть могут еще опуститься до 20-25 долларов за баррель, если между Россией и ОПЕК продолжиться нефтяная война. При этом последствия этого ощутят все, но лучше всего в сейчас ситуация в США.

На своей странице в Facebook эксперт отметил, что Украина к кризису не готова, поэтому будет ощущать на себе все последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками.

"Как и в РФ, у нас - острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства", - отметил Куса.

Он считает, что кризис ударит также по экономике России, но они смогут это выдержать за счет накоплений, которые покроют их дыры в бюджете на 4-5 лет точно, а при условии урезания социальных выплат - на 9-10 лет.

Больше всего пострадает Саудовская Аравия, поскольку их бюджет рассчитан на 58 долларов за баррель. И хотя у них есть резерв, который составляет около 500 миллиардов долларов, его хватит на 3-4 года.

Негативное влияние падения цены на нефть также ощутят Венесуэла, Иран и Ирак.

Напомним, что Олег Сенцов спрогнозировал крах правления Путина из-за падения цен на нефть.