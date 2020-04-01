Община под Тернополем обратилась к Зеленскому: можем превратиться в украинской Ухань

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Монастыриском районе 77 жителей заболели короновирусом, включая 32 медработников

Коронавирус в Украине диагностировали по состоянию на вечер 1 апреля уже у 794 пациентов, полностью выздоровели только 13 человек, а количество смертей увеличилось до 20.

Под Тернополем COVID-19 продолжает распространяться среди работников медицинских учреждений Монастырисского района, где заболело 10 врачей, 14 медсестер и 8 младших медсестер.

Всего же в Тернопольской области зафиксировано 98 случаев инфицирования, 1 из них - летальный.

Местные жители и медики записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратить внимание на обострение ситуации в связи с распространением COVID-19 в Монастырском районе.

Авторы открытого видео-письма опасаются, что городок может превратиться в "украинский Ухань".

В обращении говорится, что в больнице нет необходимых средств защиты, отсутствует даже инфекционное отделение, медики пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины, местная власть "демонстрирует бездеятельность", а глава Тернопольской ОГА Владимир Труш "подает в СМИ недостоверную информацию о борьбе с коронавирусом".

"В частности, 25 марта во время брифинга новоназначенный глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил (голословно!) о высоком материально-техническом обеспечении больницы в Монастыриске, которая, по его словам, лучше подготовлена ​​в области и готова принимать больных коронавирусом", - рассказали авторы обращения.

Также главу государства призвали распорядиться относительно внедрения жестких карантинных мер.

Видео: Жители Монастыриска обратились к Зеленскому из-за ситуации с коронавирусом

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.