Как образуются сверхмассивные черные дыры? Ученые нашли ответ

Во Вселенной существует множество удивительных объектов, и одним из самых интересных является - черная дыра, объект - который по своей массе может искривлять время и пространство. Он не может оставить равнодушным, пожалуй, никого. Но и среди черных дыр есть те, что не имеют конкурентов - сверхмассивные черные дыры.
Об этом пишет ScienceAlert.
Чем больше ученые получают информации и статистических данных, тем больше теорий и гипотез. В нашей статье мы рассмотрим наиболее подтвержденные и распространенные теории.
Это астрофизический объект, который имеет настолько большую массу, что его сила тяжести притягивает даже свет. Из-за своих колоссальных показателей черная дыра может влиять на время и пространство вокруг объектов, с которыми взаимодействует.
Масса обычной черной дыры колеблется от 250 до 300 солнечных масс на момент появления из умирающей звезды.
То есть черная дыра появляется в результате внутренних процессов сверхмассивных газовых звезд, когда эти процессы поглощения материи приводят к поглощению всей звезды. Тогда же и остается черная дыра, которая своей массой поглощает все остальные объекты, что попадаются ей на пути.
В общем большинстве известных теорий используется иерархическая модель развития черных дыр. Согласно которой,масса черной дыры увеличивается за счет газовой материи, которую она поглощает.
Фото: Пара сверхмассивных черных дыр (newscientist)
Поэтому для создания сверхмассивной черной дыры от начала ее формирования нужна звезда с большой газовой массой или звезда в центре большого скопления звезд.
Так же черные дыры могут сливаться друг с другом, образуя сверхмассивные черные дыры. Сверхмассивными называются те черные дыры, которые имеют массу от 1 миллиона масс нашего Солнца. Например, черная дыра в центре нашей галактики имеет массу примерно 4 миллиона масс Солнца.
Также интересным фактом является то, что большинство карликовых галактик растут за счет того, что сталкиваются друг с другом, таким образом создавая необходимый диссонанс для продления своей жизни, чтобы в итоге набрать массу необходимые для слияния со сверхмассивной черной дырой.
Так что можно прийти к логическому выводу, что через миллиарды лет большинство сверхмассивных черных дыр найдут друг друга. Хорошо, что мы не доживем до этого момента.
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