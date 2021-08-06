Учеба с 1 сентября: каких изменений ждать и что будет с "дистанционкой"

Изменения в учебном процессе

Обязательность проведения ГИА в форме ВНО для одиннадцатиклассников в следующем году - неожиданная новация для учащихся. Два экзамена по украинскому языку и математике, история Украины или английский, а также предмет на выбор - такие испытания ожидают будущих выпускников. Теперь на кону не только поступление в ВУЗ, но и аттестат, что становится дополнительным стимулом ответственнее отнестись к учебе.

Но есть и другая сторона медали - теперь за свой счет абитуриенты смогут проверить знания по любому количеству предметов ВНО. Это придаст абитуриенту уверенности во время вступительной кампании.

Не будем забывать, что начальная и средняя школы теперь тоже будут сдавать экзамены, утвержденные МОНом.

Еще одно новшество для начальной школы: новые рекомендации оценивания учащихся 1-4 классов. На смену традиционным баллам придет вербальная система. Теперь ученикам будут разъяснять уровень подготовки.

Как видим, определенные изменения будут, но они глобально не повлияют на нынешний учебный процесс.

Гарантированное обучение с сентября офлайн - вакцинация педагогов

Все без исключения соскучились за докарантинным режимом. В начале июля в Минздраве заявили, что этому поспособствует вакцинация педагогов. В настоящее время свыше 300 тысяч работников сферы образования сделали прививку от COVID-19. Поэтому, вероятно, уже с 1 сентября школьники и студенты начнут обучение офлайн.

Однако глава Минздрава Виктор Ляшко менее оптимистичен. Осенью прогнозирует новый локдаун, и возвращение к образованию дома уже после старта обучения - не исключено.

Как будет проходить обучение в Украине с 1 сентября (фото: freepik.com)

Мнение родителей по поводу дистанционного образования

Две трети родителей недовольны онлайн-образованием! Такие результаты демонстрирует опрос, проведенный фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии.

И этому есть логическое объяснение. Во многих населенных пунктах интернет-соединение достаточно слабое, а в более 10% украинских семей - вообще отсутствует. Это создает пропасть в коммуникации учителя-родители-ученики, и становится барьером для получения и усвоения знаний.

Новации, в которых нуждаются образовательные учреждения

"Прежде всего, профильному ведомству необходимо провести грамотную цифровизацию образования и в целом - действовать на опережение", - говорит Кондратюк.

Например, геймифицированные интерактивные платформы возмущают интерес школьников к учебе и одновременно облегчают работу педагогом.

Залогом успеха для молодежи также является эффективная профориентация. Каждый ученик должен трезво понимать, чем будет заниматься в будущем еще со школы. Поэтому педагоги должны развивать задатки детей и доступно разъяснять алгоритмы поступления. Ведь отсутствие коммуникации создает почву для выбора специальности вслепую.

Как итог, большое количество безработных, а также соискателей лучшей доли оказывается за границей или вне профессии.

"Конструктивные изменения красноречиво напрашиваются уже сейчас..." - резюмирует эксперт.