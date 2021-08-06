Учеба с 1 сентября: каких изменений ждать и что будет с "дистанционкой"

До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Уже 1 сентября дети должны возвращаться за школьные парты, а студенты - в аудитории университетов.
Каких изменений стоит ожидать в 2021/2022 учебном процессе, что будет с "дистанционкой" и ВНО, да и вообще - какие вызовы ждать в новом образовательном сезоне? Ответы на эти и другие вопросы Styler дал основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк.
Обязательность проведения ГИА в форме ВНО для одиннадцатиклассников в следующем году - неожиданная новация для учащихся. Два экзамена по украинскому языку и математике, история Украины или английский, а также предмет на выбор - такие испытания ожидают будущих выпускников. Теперь на кону не только поступление в ВУЗ, но и аттестат, что становится дополнительным стимулом ответственнее отнестись к учебе.
Но есть и другая сторона медали - теперь за свой счет абитуриенты смогут проверить знания по любому количеству предметов ВНО. Это придаст абитуриенту уверенности во время вступительной кампании.
Не будем забывать, что начальная и средняя школы теперь тоже будут сдавать экзамены, утвержденные МОНом.
Еще одно новшество для начальной школы: новые рекомендации оценивания учащихся 1-4 классов. На смену традиционным баллам придет вербальная система. Теперь ученикам будут разъяснять уровень подготовки.
Как видим, определенные изменения будут, но они глобально не повлияют на нынешний учебный процесс.
Все без исключения соскучились за докарантинным режимом. В начале июля в Минздраве заявили, что этому поспособствует вакцинация педагогов. В настоящее время свыше 300 тысяч работников сферы образования сделали прививку от COVID-19. Поэтому, вероятно, уже с 1 сентября школьники и студенты начнут обучение офлайн.
Однако глава Минздрава Виктор Ляшко менее оптимистичен. Осенью прогнозирует новый локдаун, и возвращение к образованию дома уже после старта обучения - не исключено.
Как будет проходить обучение в Украине с 1 сентября (фото: freepik.com)
Две трети родителей недовольны онлайн-образованием! Такие результаты демонстрирует опрос, проведенный фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии.
И этому есть логическое объяснение. Во многих населенных пунктах интернет-соединение достаточно слабое, а в более 10% украинских семей - вообще отсутствует. Это создает пропасть в коммуникации учителя-родители-ученики, и становится барьером для получения и усвоения знаний.
"Прежде всего, профильному ведомству необходимо провести грамотную цифровизацию образования и в целом - действовать на опережение", - говорит Кондратюк.
Например, геймифицированные интерактивные платформы возмущают интерес школьников к учебе и одновременно облегчают работу педагогом.
Залогом успеха для молодежи также является эффективная профориентация. Каждый ученик должен трезво понимать, чем будет заниматься в будущем еще со школы. Поэтому педагоги должны развивать задатки детей и доступно разъяснять алгоритмы поступления. Ведь отсутствие коммуникации создает почву для выбора специальности вслепую.
Как итог, большое количество безработных, а также соискателей лучшей доли оказывается за границей или вне профессии.
"Конструктивные изменения красноречиво напрашиваются уже сейчас..." - резюмирует эксперт.
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