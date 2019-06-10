Образовались новые озера: ливень в Киеве подтопил жилой массив (видео)

Из-за погодных капризов на выходных пострадали некоторые районы Киева. Так, сильный ливень в воскресенье, 9 июня, подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района. Видео опубликовал ресурc ДТП kiev.ua в Facebook.

В описании под видео говорится, что дождь длился недолго - всего около десяти минут. Но, тем не менее, этого было достаточно, чтобы превратить переход в озеро, по которому люди пробирались едва ли не по колено в воде.

"Легкий летний десятиминутный дождик затопил Позняки в Киеве, в местных подземных переходах образовались новые озера и спа-сервисы. В настоящее время злоумышленник двигается к Осокоркам в сторону Днепра и центра города", - написано в сообщении.

Ливень в Киеве затопил Позняки (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети активно комментируют данное видео, предрекая и дальнейшие ЧП, если не остановить активную застройку побережья Днепра.

Постройте еще парочку ТРЦ и высоток....

Не надо торговать в подземном переходе и сливать весь хлам из ларьков.

Застраивайте дальше, и будем плавать по третий этаж.

И так каждый год...

Ливень в Киеве затопил Позняки (скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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