Не ображайтесь на людей за ці вчинки: детальний список

Усі час від часу відчувають тривожність. Зазвичай хвилювання через певні події чи буденні клопоти триває недовго - від кількох хвилин до кількох днів. Варто знати, у яких випадках не потрібно ображатись на людину, адже на це є певні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook психологічної спільноти "Ти як?"

За словами експертів, якщо ви чи ваші близькі страждаєте на постійну тривожність, спробуйте щоденні вправи й техніки для заспокоєння, перегляньте свій графік - переконайтеся, що достатньо відпочиваєте, повноцінно харчуєтеся, знаходите час для себе.

Також фахівці називали ситуації, під час яких не варто сваритись чи ображатись на людину.

Людина довго не відповідає або ігнорує дзвінки

Це може свідчити про тривожний стан людини, а "навала" чатів чи купа дзвінків може лише посилювати це відчуття.

Раптові зміни планів

Раптова хвиля тривоги може змусити людину скасувати плани і останню мить. Тоді їй буде складно пояснити це тим, хто не мав такого досвіду.

Уникнення особистих зустрічей

У вільний час людина з посиленою тривожністю може лишатися на самоті.

Людям у такому стані важко відвідувати заходи, зустрічатися з друзями чи колегами і вдавати, ніби все добре.

Уникнення здорового контакту

Під час розмови людина може уникати здорового контакту. Однак, це не завжди ознаки неповаги чи байдужості.

Людина з тривожністю часто уникає особистих контактів чи воліє чи хоче, щоб на неї геть не звертали уваги. Тому розмова і здоровий контакт можуть бути для неї некомфортними.

Постійно перебиває

У стані тривожності буває важко контролювати емоції у думки, які "рвуться" на зовні. Також іноді людям наскільки нестерпна тиша, яка виникає в розмові, що вони всіляко намагаються її заповнити.

Дратівливість через дрібниці

Експерти кажуть, що людина з тривожність часто перебуває "на грані". Тому будь-яка емоція може стати "останньою краплею".

У таких випадках фахівці рекомендують не сваритись чи ображатись. Врахуйте, що на її стан і поведінку можуть впливати події, про які ви не знаєте. Також інколи не буде зайвим просто запитати.