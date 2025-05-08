Обрання нового Папи Римського. Що категорично заборонено їсти учасникам конклаву?

У Ватикані продовжується конклав, який має оголосити світові ім'я нового Папи Римського. Усі кардинали, які входять у конклав, дотримуються суворих правил та повністю обмежені від контакту зі світом.

Які продукти заборонені у кардиналів під час конклаву в Сикстинській капелі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що заборонено учасникам конклаву

Кардинали, які входять у колегію для обрання нового понтифіка, мають чимало заборон. Серед заборон:

Спілкування з зовнішнім світом

Використання гаджетів - від смартфонів до електронних годинників

Заборонені газети, радіо та телебачення

Кардинали не мають права виходити за межі капели

За традицію, на обрання нового Папи Римського може піти від 2-3 днів до двох тижнів. Попередні конклави справлялися зі своїм завданням швидко, Папу Бенедикта обрали на другий день, а Папу Франциска - на третій день.

Протягом конклаву усі кардинали проживають у спеціальних гостьових будиночках Casa de Santa Marta і кожному католицькому представнику надані окреме просте помешкання - келія з усім необхідним.

Але є у кардиналів й інші заборони - які стосуються їжі. Оскільки кардинали знаходяться у капелі протягом днів, а то й тижнів - вони мають там харчуватися. За страви відповідають ватиканські черниці, які готують та доправляють їжу до Колегії кардиналів.

Їжа для учасників конклаву проста, але є певні виключення. Наприклад, кардиналам можуть приготувати м'ясні шашлички, макарони, картоплю, рибу та варені овочі. А от цілу птицю чи будь-які закриті страви, включаючи равіолі, пироги та кіші, - заборонені.

Церковне вино та вода мають бути у прозорих ємностях, а усі тканинні серветки мають ретельно перевірятися. Можна подавати салати, фрукти, м'ясні делікатеси, прісну воду.

Чому у кардиналів є обмеження у стравах

Це робиться для того, щоб запобігти приховуванню всередині них таємних повідомлень з зовнішнього світу та отримання їх кардиналами, що голосують. Бо це буде вважатися спробою зупинити вільне волевиявлення під час папського голосування.

Зараз усі страви готуються на загальній кухні й усі кухарі знаходяться під пильним наглядом охоронців. Їжу ставлять на руоту - це спеціальне колесо, поворотний стіл, вбудований у стіну, який дозволяє передавати страви та напої кардиналам у внутрішній зал без прямого контакту. Перед передачею перевіряється кожна тарілка, серветка, начиння та сама страва.

Історично склалося так, що їжа становила потенційний ризик, оскільки равіолі кардинала могли бути начинені забороненими повідомленнями від кухонного персоналу. Або кардинал міг повідомити таємно зовнішній світ про результати голосування за допомогою брудної серветки.

Спільне споживання їжі також ризиковане, оскільки під час трапези можуть відбуватися таємні переговори кардиналів.

Коли з'явилися заборони

У 1274 році Папа Григорій Х встановив правила, які обмежують подачу певних страв і взаємодію під час трапез, оскільки перед його обранням конклав тривав три роки - з 1268 по 1271. Італійський каноніст Генрік де Сегузіо, який брав участь у тому конклаві, розповідав, що місцеві жителі погрожували обмежити їжу кардиналів, щоб пришвидшити обрання Папи.

Саме тоді з'явилося правило про повну ізоляцію кардиналів, а ще - нормування їжі кардиналів. Якщо за три дні кардинали не досягли консенсусу, то їх обмежували до одного прийому їжі в день. Якщо конклав затягнувся на 8 днів - давали лише хліб та воду.

Папа Климент VI у середині 1300-х років ці правила послабив і дозволив три страви: суп, основна страва з риби, м'яса або яєць та десерт, у який входили сир або фрукти.

Що в меню у конклаву зараз

У меню кардиналів, які розпочали конклав 7 травня, входять страви, характерні для Лаціо, італійського регіону навколо Ватикану та сусіднього Абруццо:

Мінестроне

Спагеті

Арростініні (шашлички з баранини)

Варені овочі

Від початку конклаву пройшла вже доба і двічі кардинали повідомили чорним димом, що консенсусу поки що немає.

І не дивлячись на суворі заборони, джерела у Ватикані прогнозують, що трете або четверте голосування може стати більш вдалим - кардинали досягнуть більшості, тобто, дві третини голосів. І тоді вони зможуть показати світові білим димом, що єдині у своєму рішенні.