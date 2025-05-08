Избрание нового Папы Римского. Что категорически запрещено есть участникам конклава?

В Ватикане продолжается конклав, который должен объявить миру имя нового Папы Римского. Все кардиналы, которые входят в конклав, придерживаются строгих правил и полностью ограничены от контакта с миром.

Какие продукты запрещены у кардиналов во время конклава в Сикстинской капелле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что запрещено участникам конклава

Кардиналы, которые входят в коллегию для избрания нового понтифика, имеют немало запретов. Среди запретов:

Общение с внешним миром

Использование гаджетов - от смартфонов до электронных часов

Запрещены газеты, радио и телевидение

Кардиналы не имеют права выходить за пределы капеллы

По традиции, на избрание нового Папы Римского может уйти от 2-3 дней до двух недель. Предыдущие конклавы справлялись со своей задачей быстро, Папу Бенедикта избрали на второй день, а Папу Франциска - на третий день.

В течение конклава все кардиналы проживают в специальных гостевых домиках Casa de Santa Marta и каждому католическому представителю предоставлено отдельное простое помещение - келья со всем необходимым.

Но есть у кардиналов и другие запреты - касающиеся пищи. Поскольку кардиналы находятся в капелле в течение дней, а то и недель - они должны там питаться. За блюда отвечают ватиканские монахини, которые готовят и доставляют еду в Коллегию кардиналов.

Еда для участников конклава простая, но есть определенные исключения. Например, кардиналам могут приготовить мясные шашлычки, макароны, картофель, рыбу и вареные овощи. А вот целую птицу или любые закрытые блюда, включая равиоли, пироги и киши, - запрещены.

Церковное вино и вода должны быть в прозрачных емкостях, а все тканевые салфетки должны тщательно проверяться. Можно подавать салаты, фрукты, мясные деликатесы, пресную воду.

Почему у кардиналов есть ограничения в блюдах

Это делается для того, чтобы предотвратить сокрытие внутри них тайных сообщений из внешнего мира и получения их кардиналами, которые голосуют. Потому что это будет считаться попыткой остановить свободное волеизъявление во время папского голосования.

Сейчас все блюда готовятся на общей кухне и все повара находятся под пристальным наблюдением охранников. Еду ставят на руоту - это специальное колесо, поворотный стол, встроенный в стену, который позволяет передавать блюда и напитки кардиналам во внутренний зал без прямого контакта. Перед передачей проверяется каждая тарелка, салфетка, утварь и само блюдо.

Исторически сложилось так, что еда представляла потенциальный риск, поскольку равиоли кардинала могли быть начинены запрещенными сообщениями от кухонного персонала. Или кардинал мог тайно сообщить внешнему миру о результатах голосования с помощью грязной салфетки.

Совместное потребление пищи также рискованно, поскольку во время трапезы могут происходить тайные переговоры кардиналов.

Когда появились запреты

В 1274 году Папа Григорий Х установил правила, ограничивающие подачу определенных блюд и взаимодействие во время трапез, поскольку перед его избранием конклав длился три года - с 1268 по 1271. Итальянский канонист Генрик де Сегузио, который участвовал в том конклаве, рассказывал, что местные жители угрожали ограничить еду кардиналов, чтобы ускорить избрание Папы.

Именно тогда появилось правило о полной изоляции кардиналов, а еще - нормирование пищи кардиналов. Если за три дня кардиналы не достигли консенсуса, то их ограничивали до одного приема пищи в день. Если конклав затянулся на 8 дней - давали только хлеб и воду.

Папа Климент VI в середине 1300-х годов эти правила ослабил и разрешил три блюда: суп, основное блюдо из рыбы, мяса или яиц и десерт, в который входили сыр или фрукты.

Что в меню у конклава сейчас

В меню кардиналов, которые начали конклав 7 мая, входят блюда, характерные для Лацио, итальянского региона вокруг Ватикана и соседнего Абруццо:

Минестроне

Спагетти

Арростинини (шашлычки из баранины)

Вареные овощи

С начала конклава прошли уже сутки и дважды кардиналы сообщили черным дымом, что консенсуса пока нет.

И несмотря на строгие запреты, источники в Ватикане прогнозируют, что третье или четвертое голосование может стать более удачным - кардиналы достигнут большинства, то есть, две трети голосов. И тогда они смогут показать миру белым дымом, что едины в своем решении.