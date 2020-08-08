Как обнаружить проблемы со здоровьем на ранних стадиях: легкие способы самодиагностики

Проблемы со здоровьем на ранних стадиях проявляются очень незначительными симптомами. Могут возникать легкие недомогания, незначительные изменения на коже, в массе тела, на ногтях. Все эти признаки могут сигнализировать о возможных дисфункциях организма.

Однако не со всеми проблемами пациенты сразу бегут к врачам, так как считают их маловажными. Существуют простые методы диагностики, которые позволят быстро определить наличие проблем со здоровьем и их можно сделать самостоятельно. Об этом пишет издание Wona.

Диагностика здоровья головного мозга

Нужно встать на одну ногу. Пятку второй ноги поставить на колено, запустить секундомер и закрыть глаза. В норме человек может удержать равновесие не менее 20 секунд. Как утверждают японские ученые, что у тех, кто не смог выстоять 20 секунд, могут быть легкие патологии кровообращения мозга и вероятны кровоизлияния маленьких сосудов. Данный тест можно применять для диагностики первичных патологий и ослабления когнитивной функции.

Диагностика снабжения организма кислородом

Ногтевую пластинку придавить на 2-3 секунды, чтобы она побелела и отпустить ее. Если оттенок ногтя станет розовым, то кровоток в периферических тканях достаточный. Если ноготь будет бледным или синеватым, то есть гипоксия. Она появляется, когда в крови есть дефицит кислорода.

Тестирование вероятности инсульта

Повернуть голову таким образом, чтобы постараться достать сначала левым, а затем правым ухом противоположного плеча. В идеале ваша шея должна поворачиваться на 90 градусов вправо или влево без дискомфорта или боли. Если появилась боль, то есть риск инсульта. Неприятные ощущения могут быть вызваны компрессией позвоночных артерий, что грозит нарушением микроциркуляции крови в мозге. А это приводит к ишемическому инсульту.

Тесты по талии

Обхват талии у женщин должен быть не более 80 см, у мужчин – не более 90 см. Если окружность больше, то есть риск резистентности к инсулину или нарушения метаболизма. Если ущипнуть за складку жира на талии, и она окажется у женщин не более 3 см – то это норма, у мужчин ее не должно быть вообще. Если больше или она есть у мужчин – сигнал о снижении тестостерона.

Тесты по ногтям

Если ногти вогнутые, имеют форму ложки, бороздки, склонны к ломкости – свидетельствует об анемии. На ногтях должны быть лунулы, если их нет – признак анемии или нехватка витамина В12. Полосы белого цвета сигнализируют о нехватке цинка в организме.

Тесты по коже.

В норме кожа на пятках должна быть целой, мягкой. Если потрескалась, грубая, сухая – малокровие, гипотиреоз, резистентность к инсулину. Если на коже есть жировки или она очень сухая, то это сигнализирует о патологии желчного пузыря, а также о нехватке витаминов.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали первые симптомы инсульта у женщин.