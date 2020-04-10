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Обнаружены новые симптомы коронавируса: неожиданный признак

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 09:57
Обнаружены новые симптомы коронавируса: неожиданный признак
Выявлены новые симптомы Covid-19 (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали о новых симптомах коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал 1892 человека, 57 людей умерли от осложнений инфекции, 45 пациентов вылечились и здоровы. Ни для кого не секрет, что для Covid-19 характерны такие основные симптомы: высокая температура, ломота в теле, сильный кашель. Французские ученые обнаружили новые признаки коронавируса и сообщили об этом в отчете Национального союза дерматологов-венерологов страны (SNDV).

По словам медиков, многие пациенты с коронавирусом жаловались на покраснение кожи, крапивницу и так называемое мнимое обморожение. Такие сведения получены после анализа болезни инфицированных.

"Мы предупреждаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом", — отмечают в отчете SNDV.

Врачи рекомендуют при обнаружении таких симптомов обращаться в медицинские учреждения, но их наличие не обязательно говорит о том, что у вас коронавирус.

Во французском министерстве здравоохранения пока что эту информацию не подтвердили, но предположили, что вирус может мутировать, поэтому такой вариант развития событий вполне возможен.

Напомним, что среди симптомов Covid-19 медики также называют резкую потерю обоняния и потерю вкуса, так как рецепторы отключаются. Также стоит напомнить, что иногда коронавирус проходит совсем без симптомов.

Как мы ранее писали, коронавирус может протекать бессимптомно: ученые сообщили о последствиях.

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