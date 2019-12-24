Обменял себя на заложницу: в Харькове тяжело ранили полицейского

В Харькове ранили полицейского, который обменял себя на заложницу (коллаж: РБК-Украина)

В Харькове храбрый полицейский подверг свою жизнь опасности, спасая заложницу

В Харькове полицейский получил тяжелое ножевое ранение при попытке обезвредить злоумышленника, захватившего заложницу. Об этом сообщает пресс-центр ГУНП Харьковской области.

ЧП произошло во вторник, 24 декабря, около 9:30 в Немышлянском районе Харькова. Женщина возвращалась из детского сада, куда отвела ребенка, когда на нее напал неизвестный. Он приставил ей к горлу нож, сказав, что теперь она заложница.

Очевидцы происшествия позвонили на "102". Во время переговоров с неадекватом выснилось, что он хочет сейчас же увидеть своего знакомого, которого обменяет на заложницу.

Тогда начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил обменять себя на заложницу. Злоумышленник согласился, и его заложником стал полицейский.

В Харькове ранили полицейского, который обменял себя на заложницу (фото: hk.npu.gov.ua)

Сотрудник полиции пытался разговорить злоумышленника, оттянув время. Во время разговора "коп" предложил ему закурить, и когда тот поджигал сигарету, полицейский бросился на преступника. Но тот успел ударить его ножом.

Злоумышленника задержали, а правоохранителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Женщина-заложница не пострадала.

За захват заложников и посягательство на сотрудника полиции преступнику может грозить максимальное наказание - пожизненное заключение.