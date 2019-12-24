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Обміняв себе на заручницю: в Харкові важко поранили поліцейського

STYLERПодії    24.12.2019 - 13:53
Обміняв себе на заручницю: в Харкові важко поранили поліцейського
У Харкові поранили поліцейського, який обміняв себе на заручницю (колаж: РБК-Україна)

У Харкові хоробрий поліцейський піддав своє життя небезпеці, рятуючи заручницю

У Харкові поліцейський отримав важке ножове поранення при спробі знешкодити зловмисника, який захопив заручницю. Про це повідомляє прес-центр ГУНП Харківської області.

НП сталася у вівторок, 24 грудня, близько 9:30 в Немишлянському районі Харкова. Жінка поверталася з дитячого саду, куди відвела дитину, коли на неї напав невідомий. Він приставив їй до горла ніж, сказавши, що тепер вона заручниця.

Очевидці події зателефонували на "102". Під час переговорів з неадекватом виявилось, що він хоче зараз же побачити свого знайомого, якого обміняє на заручницю.

Тоді начальник карного розшуку районного відділу поліції запропонував обміняти себе на заручницю. Зловмисник погодився, і його заручником став поліцейський.

Обміняв себе на заручницю: в Харкові важко поранили поліцейського

У Харкові поранили поліцейського, який обміняв себе на заручницю (фото: hk.npu.gov.ua)

Співробітник поліції намагався розговорити зловмисника, відтягнувши час. Під час розмови "коп" запропонував йому закурити, і коли той підпалював цигарку, поліцейський кинувся на злочинця. Але той встиг вдарити його ножем.

Зловмисника затримали, а правоохоронця у важкому стані доставили в лікарню. Жінка-заручниця не постраждала.

За захоплення заручників і посягання на співробітника поліції злочинцеві загрожує максимальне покарання - довічне ув'язнення.

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