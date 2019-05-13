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Облив себе і будинок бензином і підпалив: деталі НП на Закарпатті

STYLERПодії    13.05.2019 - 13:57
Облив себе і будинок бензином і підпалив: деталі НП на Закарпатті
Чоловік підпалив себе і будинок на Закарпатті (колаж: РБК-Україна)

Через дії підпалювача постраждала його донька

Чоловік облив себе, будинок та автомобіль бензином і підпалив. Надзвичайна подія сталася увечері 12 травня в Закарпатській області. Про це повідомило Управління ДСНС України в області.

Відомо, що 43-річний мешканець села Косино (Мукачевській район) отримав опіки 70% тіла. Наразі за його життя борються медики Мукачевської центральної районної лікарні.

Також при пожежі постраждала 19-річна донька підпалювача, яка намагалася загасити пожежу. У дівчини термічні опіки рук і ніг - вона перебуває в стані середньої тяжкості. 

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, з'ясувала, що чоловік вирішив "побуянити", перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Після того, як він облив все навкруги бензином, забувши про це, вирішив покурити.

Правоохоронці кажуть, що кримінальне провадження відкриватись не буде, адже по факту тут немає складу злочину. Подію розглядають, як нещасний випадок.

Облив себе і будинок бензином і підпалив: деталі НП на Закарпатті

Чоловік підпалив себе і будинок на Закарпатті (колаж: facebook.com/gorodz.info)

Раніше повідомлялося, що в Києві згорів автомобіль представника екс-кандидата в президенти України Руслана Кошулинського.

Нагадаємо, нещодавно школярку, яка поскаржилася на сексуальні домагання з боку директора, спалили на даху однієї з мусульманських шкіл у Бангладеші.

Також ми писали про те, що в мережі виправдали обвинуваченого у підпалі магазину Roshen.

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