Обирайте ці бальзами для губи, щоб ніколи не мати проблем з сухістю та тріщинами

Чому виникає сухість губ

Дерматолог Саамі Халіфіан розповіла, що шкіра на губах тонша, ніж на решті тіла, і вона не має вбудованих сальних залоз, які допомагають підтримувати шкіру зволоженою. Тому губи швидше втрачають вологу, що робить їх більш схильними до сухості.

Крім того, губи цілий день стикаються зі слиною, яка ще більше їх висушує.

Суха шкіра губ потребує зволоження, тому багато людей вдаються до облизування губ, що є дуже поганою ідеєю. Це може спричинити подразнювальну висипку на губах та області навколо рота.

Ще однією причиною сухості губ може бути зневоднення. Дерматолог Мішель Генрі запропонувала пити багато води, щоб підтримувати зволоження тіла, а також вказала на переваги використання зволожувача повітря в приміщенні.

Чи може виникнути залежність від бальзамів

Потрібно знайти надійний бальзам для губ, який необхідно мати біля свого комп’ютера, в машині та на тумбочці біля ліжка. Кожні кілька років з’являється міфи про те, що люди стають залежними від бальзамів, але це не правда.

"Ваші губи не здатні виробити залежність до бальзамів для губ", - сказала дерматолог.

Якщо ви прагнете повторного нанесення засобу лише тому, що губи знову почали висихати, то варто це робити.

Смак і інгредієнти бальзамів для губ можуть бути алергенами або подразниками, змушуючи людину частіше облизувати губи та посилюючи сухість. Найкраще перестати використовувати ароматизовані бальзами для губ.

Інгредієнти, які слід шукати у засобах

Шукайте зволожуючі інгредієнти, такі як олія ши, кокосова олія та вітамін Е. Також корисні такі інгредієнти, як вазелін і бджолиний віск, які можуть допомогти захистити шкіру.

Уникайте будь-яких інгредієнтів, які можуть подразнювати або сушити шкіру, як-от спирт або ментол.

Інгредієнти деяких брендів можуть погіршити ситуацію, а саме камфора, ментол і прополіс, які можуть подразнювати губи.