Обезьяны умирали от разрыва сердца: россияне уничтожили уникальный Feldman Ecopark под Харьковом

В Фельдман Экопарке под Харьковом погибли сотни животных, еще часть разбежалась, а остальных удалось эвакуировать. Желание спасти животных на линии фронта стоили жизни шести людям.

Как российские военные уничтожили уникальный мультикомплекс с животными и птицами, рассказали в Bihus.info.

В Фельдман Экопарке было собрано пять тысяч животных и птиц, которые представляли 300 разных видов. В этот мультикомплекс возле Харькова приезжали не только местные жители, но и со всей Украины.

Тут впервые родились малыши у бизонов и тапиров. В комплексе был единственный центр реабилитации летучих мышей, а еще - крупнейшая коллекция птиц-носорогов и научное сообщество Kharkiv Bat Group. Коллекция обезьян была самой крупной не только в Украине, но и во всей Восточной Европе - более 200 приматов.

Фото: Фельдман Экопарк

На территории экопарка находился Центр психосоциальной реабилитации, где занимались анималотерапией, арт-терапией, ландшафт-терапией и т.д.

Экопарк оказался на линии огня

Но 24 февраля все изменилось и комплекс с животными оказался на прямой линии огня российских оккупантов. Парк был расположен сразу за харьковской кольцевой дорогой, по направлению к Белгороду.

На территории между поселком Лесное и Черкасская Лозовая было все - ДРГ, бронетехника, обстрелы из минометов, артиллерии, удары авиацией.

"Погибли более ста животных. В частности, большие, средние и малые обезьяны. Это орангутанги, шимпанзе, бабуины. Пума погибла. Среди копытных животных – поля, олени, буйволы", – рассказал директор экопарка Виталий Ильченко.

Фото: Фельдман Экопарк

Постоянные обстрелы разрушили инфраструктуру экопарка, уничтожили вольеры. Погибло целое семейство белых тигров, пантер и ягуаров.

Некоторые животные просто разбежались. А некоторые гибли от взрывов. У обезьян, по словам Ильченко, от взрывов случились разрывы сердца.

С 25 февраля сотрудники экопарка оказались в жутких условиях и всеми силами пытались спасти животных. Обстрелы сносили двери и окна, а они их латали. Отапливали котлами, как могли, чтобы согреть и накормить всех животных.

Фото: Фельдман Экопарк

Животных вывозили под постоянными обстрелами

Вопрос об эвакуации животных встал с первых дней. Но экопарк оказался в очень сложных условиях - с одной стороны оккупанты били по Харькову, с другой шли ВСУ. Проблем добавляли погодные условия - 20-градусные морозы и снег. Дороги замело, техника не работала.

“Мы уезжали как говорят “на ноль”. Уверенности не было ни в чем, все делали как в последний раз. Неоднократно были под обстрелами "Градов". Так что загадывать заранее, что и как получится – возможности не было. Мы выбирались самостоятельно, раскатывали пути, чтобы проехать”, – рассказывает директор комплекса.

Фото: Фельдман Экопарк

Куда переехали спасенные животные

Часть животных спасти удалось. Белые львы переехали в Одесский зоопарк, медведей отправили в парк хищников "Арден" в Хмельницком, еще шесть львов отправились в приют диких животных под Киевом.

Фото: Фельдман Экопарк

Большую часть птиц и животных смогли вывезти в экопарк "Ковалевка" под Полтавой. Беженцами стали 90 различных приматов, 22 альпака, 5 кенгуру, 2 гепарда, 3 ягуара, 2 пантеры и 1 пума, северный олень, 5 бинтронгов, 15 фенек и генет, 3 тапира, 3 валлийских козы, 5 рептилий.

Помогали экопарку храбрые волонтеры

Помогали сотрудникам и волонтеры. И часто это были люди, которые до войны занимались совершенно другими делами.

Одним из таких был Сергей. До войны он занимался ремонтами, а 26 марта он под обстрелами вывозил собак из экопарка. Признается, что страха не было, была задача - вывезти животных. И под артиллерией он сделал с кинологами две ходки - вывез всех собак и доставил по нужному адресу.

Еще один волонтер - Тимофей. Он окончил несколько лет назад зооветеринарную академию в Харькове. В конце февраля был в Польше, но уже в начале марта приехал в Харьков и начал помогать в экопарке.

Для него стало самым важным то, чтобы звери были накормлены, ухожены и в безопасности. С дикими животными он ранее дела не имел и многому научился за считанные дни.

Погибли шесть работников экопарка

Под обстрелами погибло шесть сотрудников. 7 марта два работника экопарка были убиты оккупантами - они пытались накормить животных. Еще двоих нашли позже - оба были с огнестрельными ранениями.

"Мы считаем, что у нас в один день в начале вторжения погибли не два, а четыре человека. Двое погибли от осколков. Через некоторое время нашли тела еще двоих в заваленном старом туалете, забаррикадированном. Их расстреляли из автоматического оружия 5:45. В упор", - рассказал Ильченко.

Фото: Фельдман Экопарк

В марте от осколков погиб еще один сотрудник парка, в начале мая под обстрел попал 15-летний сын одного из работников. Парню оторвало ноги и его успели довезти до больницы, но он скончался через 20 минут. В тот же день ранения получили еще три человека.

Часть территории экопарка заминирована

Сейчас часть территории экопарка заминирована. Мины есть в постройках, в лесу и даже на деревьях.

"Мы находили противотанковые мины, противопехотные мины, которые сбрасывали с помощью парашютов. Очень много на сегодняшний день остается в лесу, на территории парка всевозможных мин, неразорвавшихся снарядов. Много их в постройках, на деревьях, где они повисали. Сейчас это все еще опасная территория. Кроме того, мы видим, что сейчас они снова подбираются в экопарк", - добавил директор.