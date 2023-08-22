Оберіть позу, в якій ви засинаєте, і дізнайтеся, чого вам не вистачає в житті (тест)

Оберіть один з шести варіантів:

1. На спині, руки вздовж тулуба

Так сплять врівноважені особистості, які точно знають, чого хочуть від життя, ставлять собі високі цілі і завжди досягають їх.

Суворість, педантичність та вимогливість - ваші головні риси характеру. При цьому ви неабияк вимогливі як до себе, так і до інших.

Вам варто навчитися розслаблятися і дозволяти собі робити помилки, бо життя в постійній напрузі може призвести до стресів.

2. Ви засинаєте на боці, упершись у когось або щось колінами

Це означає, що ви - надійна людина, часто стаєте душею компанії. А ще в будь-якій ситуації виявляєте неабиякий спокій.

Вас важко вивести з рівноваги або ж образити. Ви легко пристосовуєтеся до нових змін у вашому житті і не боїтеся того, що приготувало для вас майбутнє.

З усім тим вам варто навчитися писати списки і планувати, а не сподіватися на долю.

3. Ви спите на животі, розкинувши ноги та руки убік

Такі люди - природжені лідери і сильні особистості, живуть за правилами та розпорядком.

Ініціативність цих людей нерідко приводить їх до успіху. У них завжди порядок як удома, так і на роботі. А наполегливість і відповідальність робить їх щасливими у житті.

А от тому, хто спить у вас під боком, не пощастило. Йому дістанеться трохи місця біля стіни в кращому випадку. Тому вам варто більше думати про інших і частіше поступатися.

4. Ви спите на животі у "позі чаплі", підібгавши під себе одну ногу

Люди, які обирать таку позу - непередбачувані і не можуть жити без пригод. Вам властиві часті перепади настрою: ось ви усміхаєтеся, а вже за п'ять хвилин впадаєте в депресію.

Вам часто важко визначитись із вибором. В особистому житті, як і в роботі, ви віддаєте перевагу спокою, розміреності та спокою.

Вам радять бути впевненіше в собі, уникати стресів і вчитися справлятися зі змінами настрою.

5. Якщо ви спите, згорнувшись у "позі ембріона"

Це означає, що ви людина, яка шукає співчуття до себе, захисту та розуміння. Ви часто демонструєте свою чутливість плачем та поганим настроєм.

Згорнувшись у позі ембріона, ви нібито закриваєтесь від проблем і жорстокого світу. А ще ви творча людина, якій треба реалізовувати себе.

Може, вам варто відволіктися і чимось зайнятися? Наприклад, знайти застосунок своїм талантам таким як малювання, танці, вокал.

6. Якщо ви спите на спині, розкинувши руки і ноги

Про таких людей кажуть, що вони - королі свого життя. Ви дуже позитивні і часто є душею компанії, а ще звикли бути у центрі уваги.

Ваша завзятість і раціоналізм дозволяють вам досягти багато в роботі. Ви не звикли шепотітися за спиною і любите сміливо казати правду людині просто в обличчя.

Саме так сплять "залізні леді" та "нарциси". Вам радять частіше проявляти емпатію і стриманість, думати про почуття інших людей, а не тільки про себе.