Не купуйте ковролін, поки не узнаєте цих його мінусів

Ковролін - доволі популярне покриття підлоги, яке начебто і красиво, і практично. Але чи знали ви, що ковролін поєднує у собі багато недоліків, які він наче зібрав у всіх своїх підлогових аналогів?

Що таке ковролін?

Ковролін - це текстильне підлогове покриття, яке є вдосконаленою версією традиційних килимів. Його основа може бути синтетичною різних типів, таких як поліпропілен або нейлон, що визначає його властивості і довговічність.

Головна відмінність ковроліну полягає в його способі укладання: він покриває всю площу кімнати від стіни до стіни, створюючи безшовне покриття. На відміну від килима, ковролін фіксується до підлоги за допомогою клею або двостороннього скотчу, що дозволяє уникнути складнощів з рухом і ковзанням.

Це покриття значно покращує комфорт в приміщенні завдяки своїм звукоізоляційним і теплоізоляційним властивостям. Ковролін забезпечує м’яке і приємне відчуття при ходьбі, особливо коли ви йдете босоніж, завдяки своїй м'якості та теплозбереженню.

При виборі ковроліну важливо враховувати всі фактори (фото: Freepik.com)

Які є недоліки ковроліну?

Але у ковроліну є багато й недоліків порівняно зі звичайним килимом або лінолеумом. Які саме?

Схильність до забруднень. Ковролін легко поглинає бруд і плями, що ускладнює його очищення і вимагає регулярного догляду. Це може бути особливо проблематичним у зонах з високою прохідністю або в домах з домашніми тваринами, де постійно накопичуються забруднення.

Вразливість до вологи. Ковролін не завжди добре переносить вологу, що може призвести до утворення плісняви і грибка. Волога може також викликати деформацію покриття і навіть його руйнування, особливо якщо це звичайний ковролін, а не флокований з ПВХ основою.

Поглинання запахів. Однією з проблем ковроліну є його схильність до вбирання запахів. Це може бути особливо неприємним у кухнях або в приміщеннях, де часто курять, бо ковролін швидко вбирає неприємні аромати і потребує частого і інтенсивного очищення.

Схильність до алергічного пилу. Ворс ковроліну має тенденцію накопичувати пил і алергени, що може викликати алергічні реакції у чутливих людей. Пилососи і спеціальні засоби для очищення допомагають, але регулярне прибирання є необхідним для підтримання чистоти і здорового повітря в приміщенні.

Складність у догляді. Догляд за ковроліном може бути досить складним і вимагати використання спеціальних засобів і техніки для підтримки його вигляду. Потрібно регулярно проводити чистку, щоб уникнути накопичення бруду і підтримувати естетичний вигляд покриття.

Швидке зношування. Ковролін може зношуватися швидше, особливо в зонах з високим навантаженням. Це може призвести до потреби в заміні покриття раніше, ніж планувалося, що збільшує витрати на утримання і заміну.

А ще один фактор - вовна домашних улюбленців. На ковроліну вона дуже міцно тримається (фото: Freepik.com)

Який ковролін краще не застосовувати

Ковролін з натуральних волокон, таких як шерсть, часто виявляється менш практичним у умовах підвищеної вологості або в приміщеннях, схильних до частого забруднення. Волога може сприяти розвитку плісняви і грибка, а шерсть швидше зношується і потребує частого догляду.

Синтетичні ковроліни є більш стійкими до вологи і забруднень, але деякі з них можуть бути менш довговічними. Наприклад, ковролін з низькою якістю ворсу може бути менш комфортним і менш стійким до зносу.

Флоковані ковроліни з ПВХ основою, хоча і стійкі до води, можуть бути менш комфортними для довготривалого використання в житлових кімнатах.