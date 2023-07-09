Обережніше у поїздках та при спілкуванні з близькими: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 липня

Овен

Вас раптово почнуть переслідувати думки про минуле і причиною цього стануть люди, з якими ви давно не спілкувалися. У роботі доведеться повернутися до старих чи незавершених проєктів.

Фінансова сфера буде стабільною, але великі покупки варто відкласти. В особистій сфері ностальгія завдасть масу проблем, а схильність порівнювати може дати зовсім несподіваний результат.

Телець

Очікується конфліктний період – як у професійній сфері, так і в особистій. Можливо, доведеться відстоювати свої позиції на роботі та бажано зайняти тверду та спокійну позицію, а не уникати протистояння.

Бюджет доведеться переглянути та розподілити доходи та витрати по-новому. В особистій сфері бажання змін буде дуже сильним і це спричинить несподівані події у житті.

Близнюки

Тиждень стане продуктивним у професійній сфері, і досягнення отримають матеріальне заохочення. Це дозволить втілити в реальність те, на що давно не вистачало грошей.

На вихідні можна спланувати активний та насичений відпочинок, поїздки та подорожі. Романтична сфера потішить новими знайомствами.

Рак

Вам зірки обіцяють активний тиждень із безліччю справ, поїздок, переміщеннями, зустрічами та вирішенням безлічі завдань. Динамічність подій зашкалюватиме і для Раків це стане своєрідним випробуванням. А на вихідних спокійного відпочинку теж не варто чекати – режим багатозадачності буде й у ці дні.

Сімейні зможуть відпочити наприкінці тижня у колі рідних та друзів, а вільні від сімейних зв'язків вирушать у цікаву поїздку.

Лев

Нові хобі, інтереси чи захоплення захоплять із головою. Леви в ці дні можуть вирішити поміняти роботу, пуститися в "вільне плавання", піднятися кар'єрними сходами або навіть повністю змінити всю сферу діяльності.

Матеріальна сфера радуватиме, можливі пропозиції щодо її покращення, які вимагатимуть більше сил на тривалий час. Нові шанувальники потішать наприкінці тижня.

Діва

З'явиться багато питань, на які важко знайти відповіді. Можливе відчуття глухого кута, але піддаватися негативним емоціям не варто. До п'ятниці ситуація почне покращуватися, можуть бути цікаві пропозиції щодо роботи.

На вихідних постарайтеся знизити фізичні та моральні навантаження. Проведіть час із найближчими людьми, отримайте хороші емоції та відновіть сили.

Терези

Вам доведеться позбутися якихось залежностей – шкідливі звички, токсичні стосунки, внутрішні конфлікти. Уникнути цього процесу не вдасться, тому варто направити всі сили на розв'язання задачі. Результат порадує всіх, хто вирішив змінити своє життя на краще.

У другій половині тижня можуть бути фінансові питання. Романтична сфера порадує - одинокі мають шанс весело і незабутньо провести вихідні.

Скорпіон

Почнеться період, коли вам доведеться розраховувати лише на себе та свої сили. Деякі Скорпіони зможуть реалізувати давні амбіції та показати відмінні результати у роботі, спорті, науці, медицині.

Матеріальне становище почне покращуватися. Не забудьте про повноцінний відпочинок та сон - це важливо, щоб не було збою в невідповідний момент. В особистій сфері ініціатива буде на полі ваших партнерів.

Стрілець

На вас чекає тиждень активності, відновлення старих зв'язків та контактів. Але в оточенні з'являться цікаві особи й це знайомство переросте у міцну дружбу. Своїм настроєм Стрільці заряджатимуть усіх навколо.

Деякі представники знаку мають шанс реалізувати давні мрії або плани. Допомогу з боку друзів, рідних буде забезпечено. Можливе сімейне свято або несподіване запрошення на побачення.

Козеріг

Тиждень принесе безліч турбот і проблем, які доведеться швидко вирішувати та не озиратися назад. Є шанс показати свої організаторські здібності, навички та таланти. Успіх вам буде забезпечений, а результати стануть предметом гордості.

Наприкінці тижня очікується покращення фінансової сфери й вихідні будуть присвячені покупкам – для себе та найближчих.

Водолій

Найближчими днями у вас буде багато позитивних емоцій та почуттів, як у романтичній, так і професійній сфері. Романтика і стосунки вийдуть на перший план, і ви приділятимете їм більше часу. Постарайтеся не забути про важливі зустрічі та плани.

Гроші надійдуть лише в середині тижня, і це дозволить витратити частину суми на розваги для своїх близьких.

Риби

У першій половині тижня на Риб зваляться негативні міркування про пошук винних у проблемах. Це торкнеться професійної сфери та взаємин. Розібратися допоможуть друзі, до думки яких варто дослухатися.

У фінансовій сфері варто виявити обережність та уважність. У колективі співробітників можуть бути непорозуміння та навіть конфлікти наприкінці тижня.