Обед с Лениным и Сталиным: в Прилуках обнаружили странный ресторан

В Прилуках работает ресторан, полностью оформленный в советской символике. Тут можно увидеть портреты и бюсты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Никиты Хрущева. Заведение в центре города называется "Хрущевка" и работает уже 8 лет, несмотря на закон о декоммунизации. Тут все напоминает музей тоталитаризма.

В самом заведении не видят ничего такого и говорят, что у ресторана такой стиль. Но история на этом не закончилась и в кафе наведались журналисты ТСН, после визита которых было написано заявление в полицию. В органах отреагировали на "советское место" и открыли уголовное производство.

В Прилуках работает недокуммунизированный ресторан (ТСН)

Отметим, что закон о декоммунизации начал действовать в 2015 году, тогда по всей стране и прокотился своеобразный "ленинопад". Во всех городах Украины активно сносили памятники Ленину. Почему ресторан в Прилуках до сих пор работает - не понятно.

Украинский институт национальной памяти сообщил, что о скандальном ресторане в Прилуках знает и более двух лет предупреждает владельцев об ответственности за коммунистическую пропаганду. Но хозяева заведения ничего не предпринимают и делают вид, что им все равно.