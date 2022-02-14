"О да, я снова влюблен!" Андре Тан ошарашил заявлением спустя полгода после развода

Андре уверен, что для начала каждому нужно полюбить себя самого.

"О да, я снова влюблен! Что, если я вам скажу, что у вас есть шанс быть влюбленными всю жизнь? Хотите так? Тогда влюбитесь в себя!" - рекомендует дизайнер.

Андре Тан поразил признанием о любви (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Он отметил, что если у вас получится это сделать, тогда вы притянете к себе и любовь других.



"Люди говорят: "Я никому не нравлюсь, тогда как же я могу полюбить себя?" Но происходит все с точностью да наоборот: сначала вы начинаете любить себя, а уже потом влюбляете в себя других. Это закон нашей Вселенной: любовь притягивает еще больше любви!" - считает Тан.

Если у вас нет пары на 14 февраля и вы не нравитесь себе, выход только один - сначала полюбите себя.

"Да, это может оказаться непростым и долгим процессом, но именно с него и начинается счастливая жизнь!" - подчеркнул модный эксперт.

Андре также поделился советами, что помогло ему найти гармонию с собой.

Полюбите свое тело. Начните о нем заботиться: чистота, растяжка, здоровое питание, нормальный режим сна. Прекратите есть вредную и жаренную пищу, пить по 3 чашки кофе в день и засыпать в 2 часа ночи: проявите благодарность к своему телу. Когда вы сделаете этот максимум, вам будет намного легче принять свое тело.



Конкретизируйте. Сначала полюбите себя как кого-то. Как маму, как жену, как бизнесмена, как работника, как спортсмена. Задайте себе вопросы. Куда я иду? Что полезного я делаю для себя и для людей? Что я сделала сегодня, чтобы добиться своей цели? Если вы хотите полюбить себя как спортсменку, при этом обещаете себе съесть салат и сделать зарядку, но не выполняете, то как же вы полюбите себя? Будьте честны с собой — это важный шаг к принятию.



Полюбите свое дело. Не важно, что это: уход за собакой, поливание цветов или большой бизнес. Вкладывайте свою любовь в окружающий вас мир. Транслируйте ее во Вселенную и она вам вернет десятикратно.





Андре напомнил, как важно любить то, чем вы занимаетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

И главное: не отчаивайтесь, если у вас нет пары на 14 февраля. Проведите этот день в любви к себе: посмотрите фильм, встретьтесь с друзьями, послушайте музыку в ванной или сходите в любимое кафе. Помните: чем больше вы любите себя, тем больше вас любят другие!



"Скажу честно: я снова влюблен! В себя, в окружающий меня мир, в эту Вселенную. Любовь - все-таки самое прекрасное, что человек может прочувствовать. С Днем всех влюбленных, любите и будьте любимыми!" - поздравил украинцев с праздником модельер.