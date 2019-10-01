Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал

Директор школы использует старшеклассников вместо подсобных рабочих на стройке
В Харькове, в школе № 60 вспыхнул грандиозный скандал из-за того, что школьников старших классов заставляют работать на стройке детского сада вместо посещения уроков. О вопиющей ситуации рассказали родители старшеклассников в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.
Родители учеников старших классов начали получать сообщения о том, что детям надлежит явиться в школу в рабочей форме, так как вместо уроков они пойдут строить детский сад.
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"В этой школе ученики убирают с 5-го класса территорию школы, где выгуливают собак. А директор смело собирает деньги с родителей на фонд и еще эксплуатирует детей", - рассказала мама одного из детей Ирина Корень.
Она добавила, что старшеклассникам поручают более сложную работу.
"Старшеклассникам дают более сложную работу, дети убирают под руководством двух завучей (Казнистая Тамара и Баранник Екатерина). Учителя, которые работали в этой школе, после увольнения признаются, что, когда родители отказывались сдавать на фонд школы, директор заставляла их докладывать свои личные деньги", - добавила мама.
Школьников в Харькове заставляют работать на стройке
В комментариях пользователи возмутились подобному обращению с детьми и отметили, что нужно писать жалобы, так как это подсудное дело.
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