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Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 23:15
Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал
В Харькове детей вместо уроков заставляют работать на стройке (Коллаж РБК-Украина)

Директор школы использует старшеклассников вместо подсобных рабочих на стройке

В Харькове, в школе № 60 вспыхнул грандиозный скандал из-за того, что школьников старших классов заставляют работать на стройке детского сада вместо посещения уроков. О вопиющей ситуации рассказали родители старшеклассников в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Родители учеников старших классов начали получать сообщения о том, что детям надлежит явиться в школу в рабочей форме, так как вместо уроков они пойдут строить детский сад.

Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал

Скриншот

"В этой школе ученики убирают с 5-го класса территорию школы, где выгуливают собак. А директор смело собирает деньги с родителей на фонд и еще эксплуатирует детей", - рассказала мама одного из детей Ирина Корень.

Она добавила, что старшеклассникам поручают более сложную работу.

"Старшеклассникам дают более сложную работу, дети убирают под руководством двух завучей (Казнистая Тамара и Баранник Екатерина). Учителя, которые работали в этой школе, после увольнения признаются, что, когда родители отказывались сдавать на фонд школы, директор заставляла их докладывать свои личные деньги", - добавила мама.

Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал

Школьников в Харькове заставляют работать на стройке

В комментариях пользователи возмутились подобному обращению с детьми и отметили, что нужно писать жалобы, так как это подсудное дело.

  • Ого! Ничего себе "облагораживают" трудом детей вместо уроков. Тут статья, штраф, увольнение и далее по списку.
  • Мальчики (разнорабочие). Интересно, а она может еще и требует мальчиков-специалистов для кладки плитки или кирпича?
  • Пишите жалобу, это нарушение (привлечение детей к работе на стройке, да и еще и вместо уроков) – очень серьезное. За такое нужно наказывать.

Нужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандалНужны мальчики в рабочей форме: в Харькове вспыхнул жуткий школьный скандал

Скриншоты комментариев

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