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"Нужно переключить?" У кафе у центрі Києва на другому році війни звучить російська музика (відео)

У центрі Києва звучатиме російська музика (google.com/maps)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва у закладі під назвою "Dubai Restaurant and Hookah Bar" на другому році війни з РФ з колонок грає російська музика. Сам персонал не розуміє, у чому проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Костянтина Андріюка.

Деталі скандалу із закладом "Dubai" у центрі Києва

Так, кафе "Dubai Restaurant and Hookah Bar" знаходиться біля Бессарабського ринку у центрі столиці. Там подають страви та напої та курять кальян.

Серед білого дня один із мешканців столиці почув у кафе пісню російського виконавця Моргенштерна. Він підійшов до офіціантки і запитав, чи це нормально. Дівчина відверто дивувалася, в чому причина невдоволення чоловіка.

"А що, треба переключити?" - сказала вона.

 

Цікаво, що ресторан після розголосу закрив можливість коментарів та відгуків у Instagram.

До речі, одна з мешканок Києва написала на сторінку ресторану, і мовою спілкування там є російська.

Українці закликають писати відгуки ресторану Google.

До речі, зірка "Крепостной" потрапила у скандал через російську музику.

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Київросійська музика