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Як потрібно годувати хвору дитину: Комаровський озвучив головні правила для батьків

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Субота 12 лютого 2022 13:02
Як потрібно годувати хвору дитину: Комаровський озвучив головні правила для батьків Фото: Доктор Комаровський розповів про харчування хворої дитини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Настевич

Доктор Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох батьків - чи потрібно годувати дитину під час хвороби і якщо потрібно, то чим.

На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив головні правила, як годувати хворого малюка.

Правила годування хворої дитини:

1. Впроваджувати в практику допомоги гасло "Негодування - мати лікування".

2. Керуватися перш за все апетитом: поганий апетит - не стимулювати, хороший - стримувати, про їжу не згадувати, насильно не годувати.

3. При наявності апетиту годувати частіше, але давати менше.

4. Уникати експериментів - нових продуктів не використовувати.

5. Віддавати перевагу легкозасвоюваній, нежирній, теплій, рідкій їжі.

Як потрібно годувати хвору дитину: Комаровський озвучив головні правила для батьків

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Комаровський "розніс" популярний засіб для лікування хвороб.

Раніше Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.

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Доктор Комаровский
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