Мне он не нужен: в Одессе мать бросила грудничка в квартире

В Одессе мать с наркотической зависимостью бросила на произвол судьбы своего годовалого ребенка в захламленной квартире. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

25 ноября, в патрульную полицию поступило тревожное сообщение, что грудной ребенок находится в опасности. Прибывшие на место полицейские нашли в захламленной квартире дома по улице Льва Толстого плачущую маленькую девочку, рядом не было никого.

"Соседи, встретившие наших инспекторов, рассказали, что женщина в состоянии наркотического опьянения выкрикнула: "Мне не нужен этот ребенок!" — и бросила дочь", — рассказали в полиции.

Полицейские взяли на рук малышку и успокоили ее, потом вызвал скорую помощь.

Сейчас устанавливается местонахождение горе-матери. Начато следствие. Не исключено, что у матери-наркоманки заберут дитя.

Ребенка успокоили полицейские (фото: police.gov.ua)