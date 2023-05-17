Нутриціолог розвінчала головний міф про молоко і повідомила, кому його не можна пити
Молоко – це продукт дуже складний та неоднозначний. Корисність цього продукту оточена численними міфами.
Нутриціолог Сніжана Ворошилова розповіла у Instagram, чи потрібно пити молоко.
Чи потрібно пити молоко?
Лікарі часто займають суперечливі позиції, тому що з одного боку ВООЗ радить молочні продукти щодня, водночас останні кілька років матеріали The Lancet, Oxford academic Nutrition Reviews, Nutrition та інші показують зовсім іншу реальність.
Ворошилова ж вважає, що ферментовані молочні продукти – треба вживати, а ось із цілісним молоком є нюанси.
"Йогурти, кефір, сири, сир кисломолочний - потрібно. Пастеризоване молоко, кип'ячене або ультрапастеризоване може бути (якщо жити не можете без молока)", - написала вона.
Чому не можна пити сире молоко
Річ у тому, що молоко – це корисне середовище для різних мікроорганізмів. Пастеризація вбиває їх, але не руйнує шкідливі продукти життєдіяльності мікроорганізмів.
Також молоко – це стимулятор mTORC1. Тому це складний та неоднозначний продукт.
Що робити категорично не можна
- Купувати молоко на ринку.
- Пити пастеризоване молоко, його треба прокип'ятити.
- Пити сире і пастеризоване молоко вагітним і жінкам, що годують, дітям і підліткам. Краще пити ультрапастеризоване чи кип'ячене молоко.
Нагадаємо, що у цих безалкогольних напоях знайшли канцерогени.
Окрім того, ціни на молочку в Україні змінилися.