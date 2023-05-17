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Нутриціолог розвінчала головний міф про молоко і повідомила, кому його не можна пити

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Середа 17 травня 2023 08:55
Нутриціолог розвінчала головний міф про молоко і повідомила, кому його не можна пити Фото: Чи корисно пити молоко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Молоко – це продукт дуже складний та неоднозначний. Корисність цього продукту оточена численними міфами.

Нутриціолог Сніжана Ворошилова розповіла у Instagram, чи потрібно пити молоко.

Чи потрібно пити молоко?

Лікарі часто займають суперечливі позиції, тому що з одного боку ВООЗ радить молочні продукти щодня, водночас останні кілька років матеріали The Lancet, Oxford academic Nutrition Reviews, Nutrition та інші показують зовсім іншу реальність.

Ворошилова ж вважає, що ферментовані молочні продукти – треба вживати, а ось із цілісним молоком є нюанси.

"Йогурти, кефір, сири, сир кисломолочний - потрібно. Пастеризоване молоко, кип'ячене або ультрапастеризоване може бути (якщо жити не можете без молока)", - написала вона.

Чому не можна пити сире молоко

Річ у тому, що молоко – це корисне середовище для різних мікроорганізмів. Пастеризація вбиває їх, але не руйнує шкідливі продукти життєдіяльності мікроорганізмів.

Також молоко – це стимулятор mTORC1. Тому це складний та неоднозначний продукт.

Що робити категорично не можна

  • Купувати молоко на ринку.
  • Пити пастеризоване молоко, його треба прокип'ятити.
  • Пити сире і пастеризоване молоко вагітним і жінкам, що годують, дітям і підліткам. Краще пити ультрапастеризоване чи кип'ячене молоко.

Нагадаємо, що у цих безалкогольних напоях знайшли канцерогени.

Окрім того, ціни на молочку в Україні змінилися.

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