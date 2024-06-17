Нутриціолог розповіла всю правду про магазинні соки та як вони можуть нашкодити дітям

Багато хто вважає, що соки є невід'ємною частина збалансованого харчування, у тому числі й у дітей. Однак, це не зовсім так, адже магазинні соки можуть нашкодити дитячому організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку доказового сертифікованого нутриціолога Людмили Матішинець.

Чим корисні для дітей магазинні соки

Організації здоров’я не рекомендують вживати сік малюкам до 2 років.

"Мій особистий вибір, обмежити вживання соку для своїх діток. Ваш вибір залежить від вас, але можливо це допоможе вам зрозуміти чи справді так необхідний той сік вашому малюку", - йдеться у повідомленні.

Більшість мам приходячи в магазин бачать на соках позначку від 4 до 6 місяців і автоматично думають, що вони дозволені організаціями у сферах здоров'я та медицини.

Однак, дітям до одного року потрібно виключно надавати перевагу грудному молоку або спеціальним сумішам, а прикорм вводити з 6 місяців і соку в тому списку точно немає.

Експерт зазначила, якщо ви все ж таки вирішили давати дитині сік, то в першу чергу потрібно звертати увагу на склад зі зворотної сторони.

Ці напої ВООЗ у будь-якому випадку відносить до доданого вільного цукру і не рекомендує додавати їх у раціон дитини до 1-2 років.

Тому варто шукати такі соки, в яких немає доданого цукру у складі.

Рекомендації щодо вживання фруктових соків

Максимальна денна доза соку:

120 мл для дітей від 1 до 3 років

180 мл для дітей 4-6 років

для дітей від 7 до 18 років 240 мл - це одна з 2,5 рекомендованих на щодень порцій свіжих фруктів

Дітям від 1 до 3 років не варто давати сік на ніч або перед денним сном.

Важливо знати, що постійна присутність вуглеводів у ротовій порожнині може спричинити руйнування зубів.

Краще заохочувати дітей їсти свіжі фрукти. Фруктовий сік не підходить для лікування зневоднення та діареї.

Дітям, що приймають медикаменти, не слід давати сік грейпфруту, оскільки він може впливати на ефективність ліків.