Нутрициолог объяснила, в каком порядке есть разные продукты, чтобы снизить сахар в крови

Уровень сахара в крови очень важно контролировать, поскольку нормальные показатели уменьшают воспалительные процессы в организме и способствуют здоровой массе тела. Вместо этого резкие скачки сахара или повышенный уровень увеличивают риски развития диабета и заболеваний печени.

О том, как в каком порядке есть разные продукты, чтобы оптимизировать уровень сахара в крови, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

В каком порядке нужно есть разные продукты

Нутрициолог поделилась корректным порядком приема еды, который помогает оптимизировать и снижать сахар крови.

В какой порядке есть:

овощи и зелень

белок и жиры

крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если ЖКТ здоров)

"Такие подконтрольные и умеренные уровни глюкозы и инсулина - это контроль желания перекусов через несколько часов после еды, меньше голода перед последующей едой и снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпь, дерматит). А также более стабильные уровни энергии в течение дня и контроль здоровой массы тела", - объясняет Голобородько.

Нутрициолог советует также придерживаться следующих правил:

соленые завтраки лучше сладких

сладкое натощак не дает никакой пользы

прогулка после еды балансирует сахар

салат или просто овощи перед основной едой балансируют сахар

цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных и конечно лучше соков и фрешей - у них нет клетчатки. Они - концентраты сахара. Полезно также добавлять к фруктам немного орешков

избегайте напитков с сиропами

"Чай с медом - это десерт после еды, не стоит его пить натощак. Если уж пьете кофе с молоком - то с жирным, цельным или со сливками. Зерновое "молоко" - овсяное, рисовое - это шлифованные зернышки, поэтому сахар крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндалевое, фундуковое, кунжутное или просто цельное молоко", - советует нутрициолог.