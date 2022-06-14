"Нулевая" растаможка: какие авто и по какой цене привозят в Украину

В Украину после старта "нулевого" растаможивания за месяц с небольшим завезли более 100 тысяч подержанных иномарок, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде год назад. Подавляющее большинство из этих автомобилей (95,7%) - легковушки доступного ценового сегмента.

Об этом рассказали в Институте исследований авторынка .

Откуда привозили б/у авто

Более 91% транспортных средств, привезенных в Украину из-за границы с 9 апреля по 19 мая, было приобретено в странах Евросоюза, а именно 82,3 тысяч авто.

Специалисты отмечают, что резкое увеличение автомобилей из Европы и уменьшение "американцев" связано, в первую очередь, с логистическими проблемами. частности из-за заблокированных российскими захватчиками украинских портов.

А еще после запуска "нулевого" растаможивания с нечетко зафиксированной датой окончания льготы желающие купить авто стремятся совершить сделку и доставку транспорта в течение нескольких дней или недель, а не месяцев.

Кстати, по мнению экспертов, в случае отмены "нулевого" растаможивания импорт снова приостановится и составит 2-3 тысячи машин в месяц.

Топ-стран, откуда привозят подержанные авто

Первое место - у Польши. Из этой страны украинцы экспортировали 37,2% от общего количества подержанных авто по "нулевому" растаможиванию, а именно более 30 тысяч автомобилей.

- у Польши. Из этой страны украинцы экспортировали 37,2% от общего количества подержанных авто по "нулевому" растаможиванию, а именно более 30 тысяч автомобилей. Второе место у Германии (28,7%, более 23 тысяч авто).

у Германии (28,7%, более 23 тысяч авто). Третье место - Литва (13%, 10,5 тысяч авто).

- Литва (13%, 10,5 тысяч авто). США с лидирующих позиций теперь опустились на четвертое место (5,2%, более 4 тысяч машин).

Также популярностью среди украинцев пользуются Чехия, Нидерланды, Франция, Словакия, Бельгия и Швейцария.

Какая стоимость авто, которые привозят под "нулевое" растаможку

Как показывают данные статистики, более 78% легковушек были по цене до 5 тысяч долларов. Больше покупали автомобили в ценовых диапазонах 1-2 тысячи долларов (28,2%) и 2-3 тысячи долларов (19,5%).

Средняя стоимость б/у легковушки из-за границы, привезенной под "нулевое" растаможивание, составила 4268 долларов.

Примечательно, что в период действия льготного растаможивания существенно сократилась доля машин по цене до 1 тысячи доллапов - в апреле-мае таких было всего 6,2% (5,3 тысячи штук).

Количество привезенных в Украину дорогих машин по цене от 10 тысяч долларов и выше - значительно сократилось - за все время действия "нулевого" растаможивания в нашу страну доставили только 348 легковушек стоимостью свыше 50 тысяч долларов, что составляет 0,4% от общего количества.

Какие авто больше всего привозили