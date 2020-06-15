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Как при Януковиче: решение суда по Стерненко взбудоражило сеть

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 22:51
Как при Януковиче: решение суда по Стерненко взбудоражило сеть
Сергей Стерненко (фото: РБК-Украина)

Суд отправил Стерненко под домашний арест

Сергей Стерненко будет находиться под домашним арестом по месту прописки в Одессе в течение 60 суток, как и требовала прокуратура. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева.

Эта новость ошарашила пользователей сети. В частности, журналист Алина Кондратенко на своей странице в Facebook отметила, что ей кажется, что в стране происходят такие вещи, которые были во времена правления Виктора Януковича.

"Стерненко домашний арест. Януковича уже давно в стране нет, а выглядит так, что мы вернулись туда, откуда начинали. Грустно и горько, что людям, которым не безразлична эта страна, приходится отгребать: незаконными решениями суда и избиениями от полицейских.

Тем же, кто до сих пор слушает и читает пропагандистов: го*ноблогеров, медведчуковские каналы - также скоро станет все понятно. Чтобы не было поздно. Поздно для страны", - написала Кондратенко.

Стоит отметить, что суд отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

Напомним, что сегодня под Шевченковским районным судом полиция избила аспиранта Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александра Кирьякова. Кроме того, силовики применили силу к девушке Стерненко - Наталье Усатенко.

Ранее одесские ультрас призвали фанатов не участвовать в акциях в поддержку Стерненко.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Судсоцсеть
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