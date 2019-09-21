ru
ua

Ноябрьские холода: синоптики огорчили прогнозом на субботу

Новости » Жизнь   

Синоптики прогнозируют похолодание до +2 градусов Цельсия

Погода в Украине 21 сентября будет по-ноябрьски холодной. В течение всего дня будет дуть северо-западный ветер. В западных регионах в ночное время температура опустится до +2 градусов тепла. Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, во всех регионах Украины сохранится низкий уровень температурных показателей. При этом погода будет преимущественно солнечной. Больше всего не повезет жителям западных и северных регионов. В течение дня холоднее всего будет в Сумской области – до +11… +13 градусов. В ночное время минимальные температуры будут зафиксированы в Закарпатской области – до +2… +4 градусов, при этом днем там ожидается максимальное тепло – до +17… +19 градусов. Средняя дневная температура по Украине достигнет +13… +16 градусов. Традиционно в южных областях будет теплая погода – до +14… +17 градусов по Цельсию.

Погода в Украине 21 сентября - синоптики дали холодный прогноз погоды (коллаж РБК-Украина)

Ночью по Украине в среднем будет наблюдаться +3… +6 градусов.

Подробный прогноз для каждой области на субботу, 21 сентября:

  • Ужгород – +17…+19
  • Львов – +15…+17
  • Ивано-Франковск – +15…+17
  • Тернополь – +14…+16
  • Черновцы – +14…+16
  • Хмельницкий – +13…+15
  • Луцк – +13…+15
  • Ровно – +13…+15
  • Житомир – +12…+14
  • Винница – +13…+15
  • Одесса – +15…+17
  • Николаев – +15…+17
  • Херсон – +15…+17
  • Симферополь – +14…+16
  • Кропивницкий – +13…+15
  • Черкассы – +14…+16
  • Чернигов – +12…+14
  • Суммы – +11…+13
  • Полтава – +13…+15
  • Днепр – +14…+16
  • Запорожье – +14…+16
  • Донецк – +13…+15
  • Луганск – +12…+14
  • Харьков – +12…+14
  • Киев – +13…+15

Погода в Украине 21 сентября – синоптики дали холодный прогноз погоды (скриншот: meteo.gov.ua)

В Укргидрометцентре также предупредили о заморозках.

"Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0… -3 ° (И уровень опасности, желтый)", - написали в метеорологическом предупреждении синоптики.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о резкой смене погоды на выходных.

Осталась жена и трехлетняя дочь: в больнице умер тяжело раненный на фронте морпех (фото) В Китае мальчик-украинец покончил с собой из-за издевательств учителя
Читать все новости