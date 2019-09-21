Ноябрьские холода: синоптики огорчили прогнозом на субботу

Погода в Украине 21 сентября будет по-ноябрьски холодной. В течение всего дня будет дуть северо-западный ветер. В западных регионах в ночное время температура опустится до +2 градусов тепла. Об этом предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, во всех регионах Украины сохранится низкий уровень температурных показателей. При этом погода будет преимущественно солнечной. Больше всего не повезет жителям западных и северных регионов. В течение дня холоднее всего будет в Сумской области – до +11… +13 градусов. В ночное время минимальные температуры будут зафиксированы в Закарпатской области – до +2… +4 градусов, при этом днем там ожидается максимальное тепло – до +17… +19 градусов. Средняя дневная температура по Украине достигнет +13… +16 градусов. Традиционно в южных областях будет теплая погода – до +14… +17 градусов по Цельсию.

Погода в Украине 21 сентября - синоптики дали холодный прогноз погоды (коллаж РБК-Украина)

Ночью по Украине в среднем будет наблюдаться +3… +6 градусов.

Подробный прогноз для каждой области на субботу, 21 сентября:

Ужгород – +17…+19

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +14…+16

Черновцы – +14…+16

Хмельницкий – +13…+15

Луцк – +13…+15

Ровно – +13…+15

Житомир – +12…+14

Винница – +13…+15

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +15…+17

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +12…+14

Суммы – +11…+13

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +13…+15

Луганск – +12…+14

Харьков – +12…+14

Киев – +13…+15

Погода в Украине 21 сентября – синоптики дали холодный прогноз погоды (скриншот: meteo.gov.ua)

В Укргидрометцентре также предупредили о заморозках.

"Ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0… -3 ° (И уровень опасности, желтый)", - написали в метеорологическом предупреждении синоптики.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о резкой смене погоды на выходных.