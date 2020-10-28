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В ноябре ожидается аномальная магнитная активность: названы даты

Автор: Анна Киселева

Сообщается, что мощная магнитная буря затянется на несколько дней

В ноябре 2020 ожидается семь магнитных бурь, одна из которых будет активна шесть дней. Планета еще не успела оправиться от самой мощной в 2020 году октябрьской бури, когда уже с первого ноября снова ожидается магнитная активность. В какие дни ожидаются магнитные всплески в ноябре этого года – читайте ниже.

Как сообщается, в ноябре 2020 ожидаются проявления солнечной активности и серьезные магнитные бури. На протяжении всего осеннего месяца ожидаются изменения солнечной "погоды" различные по своей силе и продолжительности. А вот на вторую половину ноября приходится сильнейшая магнитная буря, которая по прогнозам достигнет уровня G2. Она ожидается 21 ноября. Об этом сообщает ФИАН.

Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз может измениться.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2020:

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  • Небольшие магнитные всплески возможны 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.
  • Серьезная магнитная буря в ноябре 2020 ожидается в период с 17 по 22 число, а ее пик придется на 21 ноября.

Советы врачей метеозависимым людям

Зная заранее календарь магнитных бурь, можно заблаговременно защитить организм от последствий солнечной активности. Медики утверждают, что магнитные всплески могут влиять даже на здоровых людей. Метеозависимым людям стоит контролировать давление, пить обезболивающее при головных болях, а также проявлять умеренную физическую активность.

Чтобы не стать заложником этого природного явления, врачи рекомендуют позаботиться о своем рационе: в период магнитных бурь следует уменьшить употребление соли, которая больше всего влияет на работу сердца и сосудов. В период мощных магнитных активностей стоит добавлять в рацион продукты, содержащие калий, кальций и магний, которые способствуют правильной работе сосудов.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какой будет погода в ноябре в Украине. Сообщается, что украинцев ждут аномальные явления.

Также мы рассказывали, сколько выходных ждет украинцев в ноябре. Будут ли дополнительные дни отдыха – читайте в нашем материале.

Прогноз погоды
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