Новый языковой омбудсмен в Украине: как и за что он сможет штрафовать

В Украине назначили новым Уполномоченным по защите государственного языка Тараса Креминя, который сменил на этой должности Татьяну Монахову.

Правительство утвердило соответствующее решение на своем заседании 8 июля по итогам проведения рейтингового голосования. Об этом рассказал представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Тарас Дмитриевич Креминь был народным депутатом прошлого созыва (от партии "Народный фронт"). Баллотировался на досрочных парламентских выборах-2019 по спискам партии Владимира Гройсмана, но не прошел.

Он сын известного поэта Дмитрия Креминя, лауреата Шевченковской премии. Является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования. Член Национального союза журналистов Украины.

"Здравый смысл победил: наконец избран Уполномоченного по защите государственного языка. Через тернии - к звездам. Слава Украине!" - написал Креминь в своем Facebook после избрания.

Должность языкового омбудсмена и его Секретариат появились в Украине после вступления в силу с июля 2019-го закона о государственном языке. Уже год как главным языком в стране является украинский, на нем обязаны говорить чиновники и представители власти, должно проходить обучение и все публичные мероприятия.

Некоторые нормы закона будут вступать в силу с отсрочкой. Например, в июле 2021 года - требования к уровню владения языком для получения гражданства Украины, которые определит Национальная комиссия по стандартам госязыка, и, соответственно, норма об экзамене. Также через год заработает выдача сертификатов об уровне владения государственным языком топ-чиновникам, депутатам и прочее. С 2030 года ВНО и вступительные экзамены будут сдаваться на украинском языке.

Согласно закону, задачами языкового омбудсмена является защита украинского языка как государственного, а также устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком для граждан Украины.

Какие наказания предусмотрены на нарушение "языкового закона"

Штрафные санкции начнут действовать с 16 января 2021 года - то есть через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона".

Учреждениям сферы обслуживания в случае нарушений закона о государственном языке будет грозить штраф до 6800 гривен.

Если нарушения зафиксированы в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи, то суммы штрафов могут составить от 3400 гривен до 5100 гривен.

Так как "языковой закон" вносит изменения в закон о телевидении и радиовещании относительно квот (на общенациональных или региональных СМИ), то за не украинский контент в эфирах или на радио грозит штраф от 8500 гривен до 10200 гривен, а в печатных изданиях - от 6800 гривен до 8500 гривен.

Если нарушаются правила размещения украинского языка в рекламе, то суммы штрафов варьируются от 5100 гривен до 6800 гривен.

Если закон о языке нарушает чиновник, то его штрафуют на сумму до 6800 гривен.

За публичное оскорбление украинского языка предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы до 3-х лет.

Ранее сообщалось, что в начале июля на должность языкового омбудсмена были определены три кандидата: от уполномоченного по правам человека, от Минкульта и от Минюста.

Напомним, недавно Facebook официально перешел на правильное написание Киева.