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Новый скандал с "мостом Кличко": пьяный мужчина заехал на велодорожку на мопеде

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 19:07
Новый скандал с "мостом Кличко": пьяный мужчина заехал на велодорожку на мопеде
"Мост Кличко" (фото: коллаж РБК-Украина)

На пешеходно-велосипедный мост заехал мужчина на электроскутере

В воскресенье, 22 сентября, мужчина на электрическом мопеде заехал на мост и решил проехать по велосипедной дорожке. Его остановила патрульная полиция. Об этом сообщает пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около 9 часов утра. При проверке документов, у 31-летнего водителя не было соответствующей водительской категории для управления мопедом.

Новый скандал с &quot;мостом Кличко&quot;: пьяный мужчина заехал на велодорожку на мопеде

"Мост Кличко" (фото: патрульная полиция Киева)

Кроме того, в ходе беседы с водителем патрульные обнаружили у него признаки опьянения. Водитель отказался проходить проверку на трезвость на месте и в медицинском учреждении.

Новый скандал с &quot;мостом Кличко&quot;: пьяный мужчина заехал на велодорожку на мопеде

"Мост Кличко" (фото: патрульная полиция Киева)

Инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД и составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Водителю выписали штраф в размере 510 гривен и его ждет суд, который может наложить штраф за езду в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и лишить прав на один год.

Напомним, что на пешеходно-велосипедном мосту треснуло боковое стекло, которое было защитой и некой страховкой после перил.

Ранее сообщалось о том, что фотомодель из Днепра Аси Микович приехала в Киев инспектировать "уставшие" киевские мосты. Сначала девушка взялась за пешеходный мост, который ведет на Труханов остров.

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