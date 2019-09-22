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Новий скандал з "мостом Кличка": п'яний чоловік заїхав на велодоріжку на мопеді

STYLERЖиття    22.09.2019 - 19:07
Новий скандал з "мостом Кличка": п'яний чоловік заїхав на велодоріжку на мопеді
"Міст Кличко" (фото: колаж РБК-Україна)

На пішохідно-велосипедний міст заїхав чоловік на електроскутері

У неділю, 22 вересня, чоловік на електричному мопеді заїхав на міст і вирішив проїхати по велосипедній доріжці. Його зупинила патрульна поліція. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався близько 9 годин ранку. При перевірці документів, у 31-річного водія не було відповідної водійської категорії для управління мопедом.

Новий скандал з &quot;мостом Кличка&quot;: п'яний чоловік заїхав на велодоріжку на мопеді

"Міст Кличко" (фото: патрульна поліція Києва)

Крім того, в ході бесіди з водієм патрульні виявили у нього ознаки сп'яніння. Водій відмовився проходити перевірку на тверезість на місці і в медичному закладі.

Новий скандал з &quot;мостом Кличка&quot;: п'яний чоловік заїхав на велодоріжку на мопеді

"Міст Кличко" (фото: патрульна поліція Києва)

Інспектори винесли постанову за порушення ПДР і склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Водієві виписали штраф у розмірі 510 гривень і його чекає суд, який може накласти штраф за їзду в нетверезому стані в розмірі 10 200 гривень і позбавити прав на один рік.

Нагадаємо, що на пішохідно-велосипедному мосту тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після перил.

Раніше повідомлялося про те, що фотомодель з Дніпра Асі Міковіч приїхала в Київ інспектувати "втомлені" київські мости. Спочатку дівчина взялася за пішохідний міст, який веде на Труханів острів.

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