Новый сезон "Танцы со звездами": чем будет удивлять первый прямой эфир

Премьера легендарного шоу "Танцы со звездами" в 2020 году состоится 30 августа. Уже в 21:00 на телеканале "1+1" фанаты смогут увидеть первый танец новых участников самого красивого звездного состязания. Чем порадует первый прямой эфир шоу "Танці з зірками" – читайте ниже.

По давно сложившейся традиции вести танцевальное шоу будет Юрий Горбунов и Тина Кароль. На звездном балконе в день премьеры окажется Наталья Могилевская - победительница первого обновленного сезона проекта. Об этом рассказывает "ТСН".

Уже в это воскресенье зрителей ждут потрясающие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и невероятные танцы от главного хореографа шоу Ксении Горб. Так, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов удивят судей и зрителей самбой под хит Willy William. Шоумен Дмитрий Танкович и его беременная партнерша Илона Гвоздева зажгут паркет энергичным ча-ча-ча. Кумир миллионов Олег Винник вместе с партнершей Еленой Шоптенко с помощью танго расскажут историю призрака оперы. Рок-дива Юлия Санина и Дмитрий Жук выполнят на непривычном подиуме ча-ча-ча под хит группы The HARDKISS Make-Up.

Также зрителей ждет возвращение певицы Славы Каминской на паркет шоу. Как известно, артистка ушла из шоу после травмы позапрошлого сезона. Уже завтра она вместе с Дмитрием Дикусаром под хит Шер буквально будет летать над паркетом.

Также в пресс-службе шоу сообщили, что об участии Ольги Фреймут в премьере шоу станет известно уже во время первого прямого эфира. Администрация и сама артистка пока точно не знают, сможет ли она участвовать в шоу из-за недавно обнаруженного коронавируса. К слову, из-за внезапного заболевания телеведущая должна была прервать тренировки.

Стоит отметить, что создатели шоу подготовили зрителям еще один сюрприз. Так, зажигать паркет своими особенными ритмичными движениями будет мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, которые подарят зрителям яркий хит этого лета "ВЕЧЕРиНОЧКА". А открывать праздничный вечер танца будет всемирно известный балет Light Balance.

Напомним, что Герой проекта Холостяк примет участие в шоу Танцы со звездами.

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