Новый реактивный Bayraktar с украинским двигателем вызвал фурор на выставке: как выглядит "будущее военной авиации"

Беспилотный военный реактивный сверхзвуковой летательный аппарат самолет Bayraktar Kızılelma был презентован на технологическом фестивале в Самсуне в Турции, и вызвал огромный интерес у посетителей и участников выставки.

При создании прототипа нового БПЛА, название которого переводится как "Красное яблоко", использовали украинские реактивные двигатели.

По словам технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара, данные системы Bayraktar Kızılelma являются "будущим военной авиации".

Новый реактивный Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Рассказывая о новинке, он отметил, что ударные дроны способны к агрессивному маневрированию. Кроме того, эти военные самолеты "умнее" своих предшественников, так как обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Bayraktar Kızılelma на выставке в турецком Самсуне 30 августа (фото: twitter.com/BaykarTech)

В компании отметили, что себестоимость Bayraktar Kızılelma, как ожидается, не будет высокой.

"Проводятся исследования стелс-технологий. У нас будет возможность нейтрализовать их национальными крылатыми ракетами до того, как они нас увидят", - рассказали на Twitter Baycar о своей новинке.

Видео: презентация Bayraktar Kızılelma на технологическом фестивале в Турции 30 августа

Прототип новейшего реактивного сверхзвукового малозаметного палубного беспилотника Bayraktar Kızılelma оснащен украинским реактивным двигателем.

Так, в ноябре 2021-го компания заказала у украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для своего проекта Национальная беспилотная боевая летательная система (MİUS).

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/BaykarTech)

Чтобы подняться в воздух, этому дрону нужна полоса с минимальной длинной. Так, беспилотник может взлетать с палубы легкого авианосца. Утверждалось, что Bayraktar Kızılelma может взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

Максимальная скорость нового самолета-беспилотника, согласно проектным данным, составляет 800 км/ч, грузоподъемность - не менее 1500 кг, а подняться Bayraktar Kızılelma может на высоту 12 км.

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/BaykarTech)

Новый БПЛА способен наносить удары по объектам противника и подавлять системы ПВО.

Как ожидается, Bayraktar Kızılelma начнет эксплуатироваться в 2023 году.

Новый реактивный беспилотник Bayraktar Kızılelma на авиационно-космическом фестивале в турецком Самсуне 30 августа (фото: twitter.com/BaykarTech)

Новый реактивный Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)