Новый реактивный Bayraktar с украинским двигателем вызвал фурор на выставке: как выглядит "будущее военной авиации"

При создании прототипа нового БПЛА, название которого переводится как "Красное яблоко", использовали украинские реактивные двигатели.

По словам технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара, данные системы Bayraktar Kızılelma являются "будущим военной авиации".

Новый реактивный Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Рассказывая о новинке, он отметил, что ударные дроны способны к агрессивному маневрированию. Кроме того, эти военные самолеты "умнее" своих предшественников, так как обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Bayraktar Kızılelma на выставке в турецком Самсуне 30 августа (фото: twitter.com/BaykarTech)

В компании отметили, что себестоимость Bayraktar Kızılelma, как ожидается, не будет высокой.

"Проводятся исследования стелс-технологий. У нас будет возможность нейтрализовать их национальными крылатыми ракетами до того, как они нас увидят", - рассказали на Twitter Baycar о своей новинке.

Видео: презентация Bayraktar Kızılelma на технологическом фестивале в Турции 30 августа

Прототип новейшего реактивного сверхзвукового малозаметного палубного беспилотника Bayraktar Kızılelma оснащен украинским реактивным двигателем.

Так, в ноябре 2021-го компания заказала у украинского госпредприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для своего проекта Национальная беспилотная боевая летательная система (MİUS).

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/BaykarTech)

Чтобы подняться в воздух, этому дрону нужна полоса с минимальной длинной. Так, беспилотник может взлетать с палубы легкого авианосца. Утверждалось, что Bayraktar Kızılelma может взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

The second production prototype of the well-known #Bayraktar UAV manufacturer BAYKAR's #Turkish Fighter UAV #KIZILELMA was unveiled by @Selcuk pic.twitter.com/u72PAInQex