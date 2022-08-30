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Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає "майбутнє військової авіації"

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 30 серпня 2022 22:29
Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає "майбутнє військової авіації" Фото: Bayraktar Kızılelma (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Володимир Костирін

Безпілотний військовий реактивний надзвуковий літальний апарат літак Bayraktar Kızılelma був презентований на технологічному фестивалі в Самсуні в Туреччині, і викликав величезний інтерес у відвідувачів і учасників виставки.

Про це 30 серпня передає турецьке агентство Anadolu.

При створенні прототипу нового БПЛА, назва якого перекладається як "Червоне яблуко", використовували українські реактивні двигуни.

За словами технічного директора компанії Baykar Сельчука Байрактара, дані системи Bayraktar Kızılelma є "майбутнім військової авіації".

Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;

Новий реактивний Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Розповідаючи про новинку, він зазначив, що ударні дрони здатні до агресивного маневрування. Крім того, ці військові літаки "розумніші" за свої попередники, оскільки володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;

Bayraktar Kızılelma на виставці в турецькому Самсуні 30 серпня (фото: twitter.com/BaykarTech)

У компанії зазначили, що собівартість Bayraktar Kızılelma, як очікується, не буде високою.

"Проводяться дослідження стелс-технологій. У нас буде можливість нейтралізувати їх національними крилатими ракетами до того, як вони нас побачать", - розповіли на Twitter Baycar про свою новинку.

Відео: презентація Bayraktar Kızılelma на технологічному фестивалі у Туреччині 30 серпня

Щоб піднятися в повітря, цьому дрону потрібна смуга з мінімальною довжиною. Так, безпілотник може злітати з палуби легкого авіаносця. Стверджувалося, що Bayraktar Kızılelma може злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

Максимальна швидкість нового літака-безпілотника, згідно з проектними даними, становить 800 км/год, вантажопідйомність - не менше 1500 кг, а піднятися Bayraktar Kızılelma може на висоту 12 км.

Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;

Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/BaykarTech)

Новий БПЛА здатний завдавати ударів по об'єктах противника і придушувати системи ППО.

Як очікується, Bayraktar Kızılelma почне експлуатуватися в 2023 році.

Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;

Новий реактивний безпілотник Bayraktar Kızılelma на авіаційно-космічному фестивалі в турецькому Самсуні 30 серпня (фото: twitter.com/BaykarTech)

Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає &quot;майбутнє військової авіації&quot;

Новий реактивний Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Нагадаємо, раніше Сергій Притула показав, як виглядають "Народні Байрактари" модифікації Bayraktar TB-2 для ЗСУ, які компанія-виробник "одягла" у вишиванку.

Додамо також, нещодавно виробник "Байрактарів" остаточно відмовився поставляти ударні безпілотники Росії.

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