Новий реактивний Bayraktar з українським двигуном викликав фурор на виставці: як виглядає "майбутнє військової авіації"

При створенні прототипу нового БПЛА, назва якого перекладається як "Червоне яблуко", використовували українські реактивні двигуни.

За словами технічного директора компанії Baykar Сельчука Байрактара, дані системи Bayraktar Kızılelma є "майбутнім військової авіації".

Новий реактивний Bayraktar Kızılelma (фото: twitter.com/SSDergilik)

Розповідаючи про новинку, він зазначив, що ударні дрони здатні до агресивного маневрування. Крім того, ці військові літаки "розумніші" за свої попередники, оскільки володіють розвиненою системою штучного інтелекту.

Bayraktar Kızılelma на виставці в турецькому Самсуні 30 серпня (фото: twitter.com/BaykarTech)

У компанії зазначили, що собівартість Bayraktar Kızılelma, як очікується, не буде високою.

"Проводяться дослідження стелс-технологій. У нас буде можливість нейтралізувати їх національними крилатими ракетами до того, як вони нас побачать", - розповіли на Twitter Baycar про свою новинку.

Відео: презентація Bayraktar Kızılelma на технологічному фестивалі у Туреччині 30 серпня

Щоб піднятися в повітря, цьому дрону потрібна смуга з мінімальною довжиною. Так, безпілотник може злітати з палуби легкого авіаносця. Стверджувалося, що Bayraktar Kızılelma може злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

The second production prototype of the well-known #Bayraktar UAV manufacturer BAYKAR's #Turkish Fighter UAV #KIZILELMA was unveiled by @Selcuk pic.twitter.com/u72PAInQex