Новый год в теплых странах: куда и за сколько можно улететь на карантине

На Новый год 2021 и Рождество большинство популярных курортов в Европе, а также солнечные пляжи Таиланда и Бали по всей видимости будут закрытыми для туристов, однако в некоторых странах украинцы смогут отдохнуть без жестких ограничений из-за пандемии.

В частности, новогодние праздники как в докарантинную эпоху можно встретить на курортах Египта, ОАЭ, Танзании, Доминиканы и Мальдивских островов. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что для таких путешествий желательно иметь достаточно средств и времени на случай непредвиденного локдауна.

Египет

Открытыми курорты на Красном море остаются только для украинцев, которые составляют 90% всех туристов Египта. В стране пирамид и фараонов можно устроить недорогой отдых, тем более, что цены зимой ниже, чем летом. Также сейчас даже можно приобрести горящие путевки с вылетом в январе по довольно демократичным ценам.

Цены: в среднем украинские операторы предлагают отдых на курортах Египта от 450 долларов за неделю в 3-звездочных отелях и 600-700 долларов в 5-звездочных отелях. На сам Новый год цены поднимутся в среднем на 50-100 долларов.

Ситуация с COVID-19: для отдыха в Египте нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Также можно пройти тестирование и на самом курорте.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты активно призывают туристов, Абу-Даби заманивает к себе на отдых снятием запрета на алкоголь, открытием нового Музея будущего и другими "фишками". Жаркая погода обещает отличный пляжный отдых и возможность позагорать. К этому добавятся разнообразные развлечения и активный шопинг.

Цены: в среднем тур в 4-звездочной гостинице на неделю для двоих будет стоить около 640 долларов.

Ситуация с COVID-19: в Абу-Даби придется соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Для отдыха в других городах ОАЭ обязательно нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 96 часов до вылета. Отметим, что результаты теста должны быть в оригинале, заверенные мокрой печатью и переведены на английский. По прилету в Эмираты также нужно заполнить электронную декларацию здоровья.

Доминикана

В Доминиканской Республике сохраняются очень мягкие условия во время пандемии. Новый год здесь - время для ярких и красочных гуляний. Страна расположена на одном острове с Гаити в Карибском бассейне. Кроме интересных истории и архитектуры, она известна своими пляжами и тропическими лесами.

С 16 октября авиакомпания "Азур Эйр Украина" вместе "Анекс Тур" запустила сюда первые рейсы.

Цены на отдых в Доминикане начинаются от 73 215 гривен на двоих. Бонусом для туристов является то, что в гостиницах в основном предлагают обслуживание по системе "all inclusive".

Ситуация с COVID-19: в аэропорту Доминиканы придется предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Мальдивы

Это государство состоит из 1196 островов, лишь 199 из которых заселены. Мальдивы называют идеальным местом для спокойного отдыха на берегу Индийского океана. Они знамениты своими пляжами, а средняя температура в течение года там на уровне 27-28 градусов.

Цены: обычно отели предлагают только завтрак или завтрак + ужин, поэтому следует предусмотреть дополнительные расходы. Начинаются цены от почти 62 тысяч гривен на двоих взрослых на 8 дней.

Ситуация с COVID-19: для отдыха на Мальдивах придется показать отрицательный результат теста на коронавирус, которому не более 3-х суток.

Занзибар

Основным туристическим местом в Танзании является Занзибар - эта африканская страна остается открытой для Украины, и даже в пандемию коронавируса она открыла свои границы для туристов. Белые пляжи, экзотика Африки и легкость попадания делают это направление одним из главных этой зимой. На Занзибар проще попасть, купив тур из Киева (авиакомпания SkyUP).

Цены: в отеле не предлагают обслуживание по системе "все включено", поэтому придется предусмотреть дополнительные средства на питание. Тур в 3-звездочном отеле на 6 дней обойдется примерно в 18 374 гривен на 1 человека.

Ситуация с COVID-19: для въезда в Танзанию придется предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, однако соблюдать карантин не требуется.

Ранее туристам сообщили важные детали о поездках во время пандемии, когда внезапно отменился тур.

Также сообщалось, что в отелях Египта из-за пандемии отменяют новогодние вечеринки.