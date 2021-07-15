Новый глава Днепровского района оказался замешан в рейдерстве

Экс-владелец "НВАЛа" Виктор Лопан утверждает, что Загрийчук с подельниками отобрали у него предприятие. Рейдеры, по его словам, требуют деньги с арендаторов его помещения, а самому Лопану угрожали.

"Они делают криминал на криминале. Они берут деньги с магазина, они берут деньги с фирмы, где мои клиенты работают. Они оттуда забирают в открытую деньги. Они в открытую говорят, что они мою жену убьют, у них одна цель – нас уничтожить и забрать то, что у нас есть", - говорит Лопан.