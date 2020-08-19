Новый дизайн государственного реестра предприятий шокировал пользователей

Эксперты жалуются на ЕГР и дают украинским предпринимателям лайфхаки, как облегчить себе жизнь
Министр юстиции Денис Малюська недавно анонсировал модернизацию и улучшение работы Единого государственного реестра юридических лиц.
Но после того, как обновленный реестр стал доступен для пользователей, возникло много вопросов. Например, почему в реестре отсутствует информация о ПриватБанке (на что обратил внимание разработчик ресурса Opendatabot Алексей Иваниін на своей Facebook-странице), или почему такой неудобный вид имеет информация в реестре.
Пользователи отмечают, что дизайн реестра не улучшился, а наоборот стал хуже. Также в бесплатной части реестра не предусмотрена функция "Печать".
"Разработчик ГП "Национальные информационные системы" считает, что такая функция не нужна, а если кто-то хочет распечатать информацию о компании, то следует это сделать в платной версии", - жалуется известный юрист Клим Братковский.
Вместе с тем эксперт предложил лайфхак, как можно распечатать сведения о компании в бесплатной части реестра.
Чтобы корректно распечатать ведомости из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также любую текстовую информации из сети Интернет, необходимо, говорит Братковский, выделить текст для печати, а не печатать все веб-страницы.
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