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Новий дизайн державного реєстру підприємств шокував користувачів

Середа 19 серпня 2020 17:44
Новий дизайн державного реєстру підприємств шокував користувачів
Новий дизайн ЄДР ускладнив життя підприємцям (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Експерти скаржаться на ЄДР і дають українським підприємцям лайфхаки, як полегшити собі життя

Міністр юстиції Денис Малюська нещодавно анонсував модернізацію і покращення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Але після того, як оновлений реєстр став доступний для користувачів, виникло багато запитань. Наприклад, чому у реєстрі відсутня інформацію про ПриватБанк (на що звернув увагу розробник ресурсу Opendatabot Олексій Іванкін на своїй Facebook-сторінці), або чому такий незручний вигляд має інформація в реєстрі.

Користувачі відзначають, що дизайн реєстру не покращився, а навпаки став гіршим. Також в безкоштовній частині реєстру не передбачена функція "Друк".

"Розробник ДП "Національні інформаційні системи" вважає, що така функція непотрібна, а якщо хтось хоче роздрукувати інформацію про компанію, то слід це зробити в платній версії", - скаржиться відомий юрист Клим Братківський.

Разом з тим експерт запропонував лайфхак, як можна роздрукувати відомості про компанію в безкоштовній частині реєстру.

Як правильно роздрукувати відомості з ЄДР

Щоб коректно роздрукувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а також будь-яку текстову інформації з мережі Інтернет, необхідно, каже Братківський, виділити текст для друку, а не друкувати усі веб-сторінки.

  1. Лівою кнопкою миші починаємо виділяти текст зі слова "Детальна..." і до кінця відомостей про особу.
  2. Натискаємо на праву кнопку мишки і вибираємо "Друк".
  3. Вибираємо розкладку "Альбомна", оскільки в іншій розкладці текст буде друкуватися некоректно (це особливість цього ресурсу), і далі натискаємо "Друк".
  4. Можна зберегти текст в форматі .pdf. Вибираємо: Принтер / Зберегти як PDF / Зберегти.
  5. Текст буде мати охайний і зрозумілий вигляд. Внизу сторінки буде вказано джерело інформації: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result

Раніше ми писали, що у Мін'юсті закликали туристів в Одесі купувати сертифікат на платні камери в СІЗО.

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