Новий дизайн державного реєстру підприємств шокував користувачів

Експерти скаржаться на ЄДР і дають українським підприємцям лайфхаки, як полегшити собі життя
Міністр юстиції Денис Малюська нещодавно анонсував модернізацію і покращення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Але після того, як оновлений реєстр став доступний для користувачів, виникло багато запитань. Наприклад, чому у реєстрі відсутня інформацію про ПриватБанк (на що звернув увагу розробник ресурсу Opendatabot Олексій Іванкін на своїй Facebook-сторінці), або чому такий незручний вигляд має інформація в реєстрі.
Користувачі відзначають, що дизайн реєстру не покращився, а навпаки став гіршим. Також в безкоштовній частині реєстру не передбачена функція "Друк".
"Розробник ДП "Національні інформаційні системи" вважає, що така функція непотрібна, а якщо хтось хоче роздрукувати інформацію про компанію, то слід це зробити в платній версії", - скаржиться відомий юрист Клим Братківський.
Разом з тим експерт запропонував лайфхак, як можна роздрукувати відомості про компанію в безкоштовній частині реєстру.
Щоб коректно роздрукувати відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а також будь-яку текстову інформації з мережі Інтернет, необхідно, каже Братківський, виділити текст для друку, а не друкувати усі веб-сторінки.
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