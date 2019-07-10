Новый чернобыльский саркофаг: что это такое и как он выглядит

Новый саркофаг в виде арки воздвигнут над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС
Новый саркофаг в виде арки, который построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС был официально передан Украине в среду, 10 июля, Европейским союзом.
Как сообщается, постоянный саркофаг на ЧАЭС был передан в эксплуатацию украинской стороне, то есть отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком
Первый саркофаг, который построили над четвертым энергоблоком, начал разрушаться и в случае его обвала почти 95% радиоактивных веществ могли снова попасть в воздух.
Поэтому в 2004 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование, строительство и эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС. Победителем тендера стала компания Novarka, совместное предприятие французских компаний Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES.
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком
На постройку этого саркофага страны-доноры собрали 750 миллионов евро.
По проекту новый саркофаг будет состоять из следующих элементов:
Срок действия эксплуатации саркофага – не менее 100 лет. Вес конструкции – 362000 тонн.
Новый саркофаг над четвертым энергоблоком
Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле нашли предмет с убийственной радиацией.
А также рассказывали о том, что Зеленский анонсировал создание "зеленого коридора" в Чернобыле.