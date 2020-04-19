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Украина закупит у США новый препарат от коронавируса

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 12:30
Украина закупит у США новый препарат от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот препарат должен использоваться при тяжелых и критических состояниях

Министерство здравоохранения Украины хочет закупить в США медицинский препарат "Ремдесивир", который используют при лечении коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Степанов, Минздрав занимается тем, чтобы закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов.

"Ремдесивир - это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Оно в свое время было принималось от лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", - добавил Степанов.

Он добавил, что согласно украинскому протоколу он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

Ранее сообщалось, что в США успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Пациенты выздоравливали менее чем за неделю.

Напомним, в Великобритании началось крупнейшее в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В исследовании "Восстановление" принимают участие более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Британии.

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