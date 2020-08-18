Новолуние 19 августа: как особенный Спасовский молодой месяц повлияет на знаки Зодиака

Новолуние 19 августа 2020 (фото: pixabay.com)

Новолуние 19 августа по разному повлияет на каждый знак Зодиака

Новолуние наступит 19 августа и произойдет это важное событие в знаке Девы. Точное время новолуния: 19.08.2020 в 5:42. Астрологи говорят, что завтрашний день станет малоэффективным в работе, и не рекомендуют начинать ничего нового.

В этот день Луна может помешать воплощению замыслов, заставлять нервничать. Специалисты советуют отложить долгосрочные планы на потом и сосредоточиться на решении текущих задач. Об этом пишет Униан.

Этот день лучше провести в одиночестве, заняться самоанализом, оценить прошлые поступки и задуматься о планах на будущее. Астрологи рекомендуют в этот день провести очистительные процедуры, устроить детокс, пересмотреть рацион. Можно заняться уборкой и избавиться от ненужных вещей, навести порядок в мыслях.

Что ждет все знаки Зодиака в день новолуния 19 августа

Овен

Избегайте физической активности и совместных мероприятий, вместо этого сконцентрируйтесь на положительных мыслях, забудьте об обидах или уязвленном самолюбии. Вероятны сложности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Мужчины-Овны могут завершить романтическое увлечение.

Телец

Вам завтра возможно доведется отдавать и снова брать в долг, заниматься поисками новых подработок или помогать близким родственникам. Возможны трудности с окружающими. Астрологи рекомендуют уединиться и отстраниться от внешнего мира. Возможны небольшие проблемы со здоровьем.

Близнецы

В этот день на высоте будут ваши способности, интуиция и жизненный потенциал Улучшатся отношения в супружеской паре. Не исключены проблемы с дальними знакомыми, но все благополучно разрешится, если все делать обдуманно и осторожно. Вечером вероятны некоторые осложнения со здоровьем.

Рак

В день Новолуния о себе раз за разом будут напоминать нерешенные проблемы и побуждать к решительным действиям. С близкими, возможно, назреет конфликтная ситуация. Во вторую половину дня займитесь любимым делом.

Лев

Этот день будет хорошим для мероприятий или отдыха в коллективе. Астрологи предупреждают, что плохая весть или общение с недоброжелателем могут поменять ситуацию или вызвать нервный срыв.

Дева

В этот день вам доведется решать домашние хлопоты или проблемы личного характера. Все закончится хорошо, если будете действовать обдуманно, без спешки. А вот плохое известие может довести напряжение до предела. Кроме того, могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Весы

Этот день располагает к раскаянию, нравственному очищению и получению информации. Следует избегать любой деятельности, связанной с махинациями. Время также неудачное для коммерческой деятельности, заключения финансовых сделок. Вечер проведите в кругу семьи или близких людей.

Скорпион

Отличное время для активной деятельности, освоения новой профессии. Ваша просьба про любую финансовую поддержку в этот день может быть удовлетворена. Удачный день для творческих людей. Астрологи советуют проявлять сдержанность, а не идти напролом. Тогда все задуманное удастся осуществить.

Стрелец

Возможные проблемы, что возникнут с соседями, дальними родственниками, благополучно разрешатся. Вечером астрологи рекомендуют уединиться и временно отстраниться от окружающего мира. Сон увиденный в это ночь станет вещим.

Козерог

День хорош для общения, новых знакомств, путешествий или же приема гостей. 19 августа возможна неожиданная весть, которая заставит Вас пересмотреть планы на ближайшие дни. Если этой ночью видели сон, который снился вам раньше, значит - он сбудется.

Водолей

Не лучшее время для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Специалисты советуют просчитать вероятные расходы и реальные доходы: это поможет эффективно решить все хозяйственные дела. Опыт друзей и близких пригодится.

Рыбы

Вам, вероятно, удастся решить личные проблемы. Некоторые Рыбы смогут осуществить мечты всей жизни. Но не стоит поддаваться эйфории и принимать поспешные, необдуманные решения. Многие представители знака Зодиака проявят гостеприимство и почувствуют комфорт в кругу верных друзей.

Ранее мы писали, что астролог предупредила про беды, которые нас ждут из-за сочетания Марса и Черной Луны в Овне.

Также сообщалось, что известный астролог предупредил про 5 опасных периодов, которые готовит нам вторая половина 2020 года.