Новогодний улов: под Ровно рыбак поймал гигантскую рыбу (видео)

В Ровенской области мужчина поймал огромную рыбу. Это оказался сом гигантских размеров, в длину он достиг 179 сантиметров. Его вес 31 килограмм.

Как сообщается в сюжете ТСН, вытащил сома рыбак из реки Горынь. Об этом рассказал в соцсети.

По словам профессиональных рыбаков, это рыба-гигант, таких в Ровенской области давно не ловили. Разве что в прошлом году, именно тогда рыбаки хвастались уловом сома более 2 метров и 65 килограммов весом.

Сейчас комментаторы в соцсетях возмущаются и говорят, что сома-великана надо было отпустить обратно в реку.

Сом еле поместился в багажнике у рыболова, настолько огромными оказались его габариты.

Как мы ранее писали, в Днепре рыбак и блогер Александр Громадский поймал гигантского сома, который с трудом поместился на фотографии. Рыба весит 18 килограмм, но пользователи сети написали о том, что на вид она кажется не менее 40 килограмм.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области в городе Лановцы рыбак Антон Закитнюк поймал огромного сома. Рыба весит 26 килограммов, а ее длина полтора метра.