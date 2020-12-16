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Новогодние подарки со скидками. Где выгодно покупать подарки?

Киев, Среда 16 декабря 2020 14:30
Новогодние подарки со скидками. Где выгодно покупать подарки?
Подборка лучших предложений со скидками перед Новым годом
Автор: Styler

Карантин - не повод отказаться от красивого праздничного наряда или подарков близким

В этом году празднование Нового года будет не в совсем привычном для нас формате. Ведь большинство компаний перешли на удаленный режим работы и отказались от корпоративов и шумных вечеринок. Тем не менее это не повод отказаться от красивого праздничного наряда или не покупать подарки вашим близким.

Мы подготовили для вас подборку интернет-магазинов, где по выгодным ценам можно приобрести наряд или новогодние презенты:

  1. Answear можно приобрести женские платья с экономией до 87%
  2. Bonprix действует скидка до 64% на женские джинсы самых стильных и современных фасонов
  3. Intertop действует скидка до 60% на трикотажные и вязаные женские костюмы
  4. Bomond действует скидка 50% на топ 1000-продуктов. Здесь можно найти вариант подарка для коллег или подружек
  5. Stylus можно приобрести новогодний декор, красивые игрушки, гирлянды и елки всего от 30 гривен
  6. Эльдорадо смарт-часы брендов Gelius, Samsung, Apple, Huawei можно приобрести со скидкой 20%. Будет отличным вариантом подарка для вашей второй половинки
  7. Goodwine в разделе можно найти отличные варианты подарков к Новому году, всего от 155 гривен
  8. Make Up действует распродажа до 80%. Можно приобрести уходовую и декоративную косметику для макияжа по выгодным ценам.

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