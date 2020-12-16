Новогодние подарки со скидками. Где выгодно покупать подарки?

Подборка лучших предложений со скидками перед Новым годом

Карантин - не повод отказаться от красивого праздничного наряда или подарков близким

В этом году празднование Нового года будет не в совсем привычном для нас формате. Ведь большинство компаний перешли на удаленный режим работы и отказались от корпоративов и шумных вечеринок. Тем не менее это не повод отказаться от красивого праздничного наряда или не покупать подарки вашим близким.

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