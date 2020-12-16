Новорічні подарунки зі знижками. Де вигідно купувати подарунки?
Київ, Середа 16 грудня 2020 14:30
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Підбірка найкращих пропозицій зі знижками перед Новим роком
Карантин - не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або подарунків близьким
У цьому році святкування Нового року буде не в зовсім звичному для нас форматі. Адже більшість компаній перейшли на віддалений режим роботи і відмовилися від корпоративів і гучних вечірок. Проте це не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або не купувати подарунки вашим близьким.
Ми підготували для вас добірку інтернет-магазинів, де за вигідними цінами можна придбати вбрання або новорічні презенти:
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Answear можна придбати жіночі сукні з економією до 87%
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Bonprix діє знижка до 64% на жіночі джинси найстильніших і найсучасніших фасонів
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Intertop діє знижка до 60% на трикотажні і в'язані жіночі костюми
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Bomond діє знижка 50% на топ-1000 продуктів. Тут можна знайти варіант подарунка для колег або подружок
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Stylus можна придбати новорічний декор, красиві іграшки, гірлянди і ялинки всього від 30 гривень
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Ельдорадо смарт-годинник брендів Gelius, Samsung, Apple, Huawei можна придбати зі знижкою 20%. Буде відмінним варіантом подарунка для вашої другої половинки
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Goodwine у розділі можна знайти відмінні варіанти подарунків до Нового року, всього від 155 гривень
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Make Up діє розпродаж до 80%. Можна придбати доглядову і декоративну косметику для макіяжу за вигідними цінами.
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