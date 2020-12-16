Новорічні подарунки зі знижками. Де вигідно купувати подарунки?

Підбірка найкращих пропозицій зі знижками перед Новим роком

Карантин - не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або подарунків близьким

У цьому році святкування Нового року буде не в зовсім звичному для нас форматі. Адже більшість компаній перейшли на віддалений режим роботи і відмовилися від корпоративів і гучних вечірок. Проте це не привід відмовитися від гарного святкового вбрання або не купувати подарунки вашим близьким.

Ми підготували для вас добірку інтернет-магазинів, де за вигідними цінами можна придбати вбрання або новорічні презенти: