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После нового года Украину накроет новой волной коронавируса: "это будет шторм"

Новина українською →
Пятница 26 ноября 2021 11:41
После нового года Украину накроет новой волной коронавируса: "это будет шторм" В Украине ожидают новую волну коронавируса после новогодних праздников (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

После новогодних праздников количество больных с коронавирусом может снова сильно вырасти. Новая вспышка ожидается в январе-феврале 2022 года.

Такое мнение высказал врач Игорь Гайдук в комментарии для УНН.

Медик объяснил, что в зимний период организм человека более уязвим к вирусным инфекциям. Болезни начинают "штормом" накрывать тех, у кого иммунитет более ослаблен.

Также Гайдук считает, что на новогодние праздники возможно ослабление карантинных ограничений и это будет способствовать быстрому распространению вируса.

А отсутствие полной вакцинации украинцев только усугубят эту ситуацию.

"Когда ослабят карантинные ограничения и когда недостаточное количество людей будут вакцинировано, то Украину накроет новая волна коронавируса. Люди с недостаточным титром антител начнут болеть, ведь коронавирус никуда не делся. Вспышки ожидаем в январе и феврале — это традиционно, когда эпидемия на пике", - подчеркнул врач.

Он добавил, что в январе и феврале к коронавирусу добавится и грипп. Люди в такие периоды меньше находятся на свежем воздухе, а больше – в замкнутых пространствах с пересушенным воздухом.

"Это как шторм, и все вместе, к сожалению, способствует большой смертности", - считает Игорь Гайдук.

Прогнозы Национальной академии наук более оптимистичные

Украинские ученые в своих прогнозах более оптимистичны. Впервые за несколько недель был зафиксирован спад заболеваемости в Украине.

Количество позитивных ПЦР-тестов сократилось почти в половину, число госпитализаций упало на треть, а заполняемость больничных коек – почти на 20%.

В НАН прогнозируют спад смертности из-за коронавируса к концу первой декады декабря.

"Учитывая, что многие регионы остаются в "красной зоне", а Винницкая область туда только недавно перешла, наиболее вероятным сценарий, не предусматривающий стремительного завершения волны заболеваемости до новогодних праздников", - считают специалисты НАН.

Они отмечают, что вероятность новой волны в ближайшие несколько недель незначительная.

Однако после новогодних праздников есть риск резкого скачка, так как в Украине очень мало вакцинировано от коронавируса пожилых людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил взаимосвязь между тяжелым течением COVID-19 и постковидным синдромом.

А также мы рассказывали о том, что ученые бьют тревогу из-за нового штамма коронавируса с сильными мутациями.

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