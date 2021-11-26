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Після нового року Україну накриє новою хвилею коронавірусу: "це буде шторм"

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П'ятниця 26 листопада 2021 11:41
Після нового року Україну накриє новою хвилею коронавірусу: "це буде шторм" В Україні очікують нову хвилю коронавірусу після новорічних свят (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Після новорічних свят кількість хворих з коронавірусом може знову сильно вирости. Новий спалах очікується в січні-лютому 2022 року.

Таку думку висловив лікар Ігор Гайдук у коментарі для УНН.

Медик пояснив, що в зимовий період організм людини більш вразливий до вірусних інфекцій. Хвороби починають "штормом" накривати тих, у кого імунітет більш ослаблений.

Також Гайдук вважає, що на новорічні свята можливе послаблення карантинних обмежень і це сприятиме швидкому поширенню вірусу.

А відсутність повної вакцинації українців тільки погіршать цю ситуацію.

"Коли послаблять карантинні обмеження і коли недостатня кількість людей буде вакцинована, то Україну накриє нова хвиля коронавірусу. Люди з недостатнім титром антитіл почнуть хворіти, адже коронавірус нікуди не подівся. Спалахи очікуємо в січні та лютому — це традиційно, коли епідемія на піку", - підкреслив лікар.

Він додав, що в січні та лютому до коронавірусу додасться і грип. Люди в такі періоди менше знаходяться на свіжому повітрі, а більше – в замкнутих просторах з пересушеним повітрям.

"Це як шторм, і всі разом, на жаль, сприяє великій смертності", - вважає Ігор Гайдук.

Прогнози Національної академії наук більш оптимістичні

Українські вчені у своїх прогнозах більш оптимістичні. Вперше за кілька тижнів був зафіксований спад захворюваності в Україні.

Кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася майже в половину, число госпіталізацій впало на третину, а заповнюваність лікарняних ліжок – майже на 20%.

У НАН прогнозують спад смертності через коронавірус до кінця першої декади грудня.

"Враховуючи, що багато регіонів залишаються в "червоній зоні", а Вінницька область туди тільки недавно перейшла, найбільш вірогідним сценарій, який не передбачає стрімкого завершення хвилі захворюваності до новорічних свят", - вважають фахівці НАН.

Вони відзначають, що ймовірність нової хвилі в найближчі кілька тижнів незначна.

Однак після новорічних свят є ризик різкого стрибка, оскільки в Україні дуже мало вакциновано від коронавірусу літніх людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив взаємозв'язок між важким перебігом COVID-19 і постковідним синдромом.

А також ми розповідали про те, що вчені б'ють на сполох через новий штам коронавірусу з сильними мутаціями.

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