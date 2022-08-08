Как новобранцам подготовиться к военной службе: эти советы психолога пригодятся

В Украине продолжается мобилизация в связи с военной агрессией России против нашей страны. А это значит, что в горячие точки будут отправляться новобранцы, которые прошли обучение. В том числе на фронт сейчас стремится много добровольцев, у которых нет опыта боевых действий.

Психолог Виктория Островская в комментарии для " Факты ICTV " дала несколько важных советов тем, кто ранее не бывал в зоне боевых действий.

Она отмечает, что перед тем как брать участие в боевых действиях, нужно в первую очередь постараться понять, сможете ли справиться с реальностью войны, готова ли ваша психика к такому жестокому испытанию.

"Многими украинцами сегодня руководят эмоции, основанные на глубоком чувстве патриотизма. Но при этом далеко не все осознают, насколько тяжелыми могут быть последствия для их психики", - говорит Виктория Островская.

Перед тем как принять окончательное решение, стоит обязательно поговорить с психологом, чтобы понять, насколько психика готова к военным трудностям.

Что нужно знать тем, кто впервые собирается на военную службу: